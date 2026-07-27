Sikeresen zárult a Tega Rt. idei első lomtalanítási sorozata: március és július között több mint 310 tonna szemetet – mindenféle lomot, elektronikai cikkeket, textilhulladékot – gyűjtöttek össze a háromszéki településekről. A leadott szemét ellenértékét a hulladékszámlában írják jóvá.
A köztisztasági vállalat munkatársai az elmúlt hónapokban száznál is több háromszéki településen fordultak meg, ez idő alatt csaknem 63 tonna elektronikai hulladékot vettek át, amelyekért megközelítőleg 20 ezer lejt írtak jóvá a lakosságnak. Ezenkívül kicsivel több mint öt tonna textilhulladékot, illetve további 242 tonna lomot gyűjtöttek be.
A Tega Rt. közleménye szerint a megyeszékhelyen jelentős mennyiségű szemét került elszállításra: év eleje óta megközelítőleg 3,5 tonna textíliát, csaknem 18 tonna elektronikai hulladékot és közel 50 tonna lomot adott le a lakosság. Sepsiszentgyörgyön folyamatosan zajlik a lomtalanítás, és sokan élnek a lehetőséggel, hogy elszállíttassák eldobásra szánt bútoraikat. Ez ingyenes szolgáltatás, de előzetesen egyeztetni kell a 0267 310 123-as telefonszámon vagy az office@tega.ro e-mail-címen.
A vidéki lomtalanítás során Illyefalváról gyűjtötték be a legtöbb textilhulladékot (134 kilogrammot), Torján adták le a legtöbb elektronikai hulladékot (mintegy 3 tonnát), míg a leadott lom mennyisége Sepsikőröspatakon és Kálnokon (több mint 8 tonna), illetve Szentkatolnán és Imecsfalván (több mint 9 tonna) volt a legnagyobb. Az akció július 27-én folytatódik Sepsibükszádon, 28-án Mikóújfaluban, majd 29-én Málnás községben. A lomtalanítás településekre lebontott programja a vállalat honlapján található.
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