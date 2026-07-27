Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Újabb medvét lőttek ki

2026. július 27., hétfő, Közélet

Úgy tűnik, komolyan vette a háztartásokban garázdálkodó medvék elleni harcot Benedek-Huszár János baróti polgármester: miután a törvény lehetővé tette a gyors, azonnali beavatkozást, immár a második nagyragadozót lövik ki Barót közigazgatási területén.

  • Miklósváron is kilőttek egy medvét. Fotó: Benedek Huszár János
    Miklósváron is kilőttek egy medvét. Fotó: Benedek Huszár János

Korábban Bodosban került terítékre egy vad, csütörtökön pedig Miklósváron is kilőttek egy medvét, miután az hat bárányt pusztított el egy gazdaságban, később pedig újabb zsákmány reményében visszatért a hely­színre.

„Ki kell lőni minden, a háziállatokban kárt tevő medvét és vissza kell adni a szakszerű vadgazdálkodás minden jogosítványát a vadgazdáknak és vadászoknak!” – állapította meg közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Benedek-Huszár János.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-27 08:00 Cikk megjelenítése: 1731 Olvasóink értékelése: 4.83 Szavazatok száma: 18
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint indokolt a fizetős parkolás kiterjesztése Sepsiszentgyörgyön?









eredmények
szavazatok száma 634
szavazógép
2026-07-27: Közélet - Farkas Orsolya:

Több mint 310 tonna hulladék gyűlt össze (Vidéki lomtalanítási akció)

Sikeresen zárult a Tega Rt. idei első lomtalanítási sorozata: március és július között több mint 310 tonna szemetet – mindenféle lomot, elektronikai cikkeket, textilhulladékot – gyűjtöttek össze a háromszéki településekről. A leadott szemét ellenértékét a hulladékszámlában írják jóvá.
2026-07-27: Belföld - :

Tarr Zoltán Fehéregyházán

A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni – hangsúlyozta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tegnap Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi-emlékhely avatóünnepségén.
rel="noreferrer"