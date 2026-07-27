Újabb medvét lőttek ki

Úgy tűnik, komolyan vette a háztartásokban garázdálkodó medvék elleni harcot Benedek-Huszár János baróti polgármester: miután a törvény lehetővé tette a gyors, azonnali beavatkozást, immár a második nagyragadozót lövik ki Barót közigazgatási területén.
Korábban Bodosban került terítékre egy vad, csütörtökön pedig Miklósváron is kilőttek egy medvét, miután az hat bárányt pusztított el egy gazdaságban, később pedig újabb zsákmány reményében visszatért a helyszínre.
„Ki kell lőni minden, a háziállatokban kárt tevő medvét és vissza kell adni a szakszerű vadgazdálkodás minden jogosítványát a vadgazdáknak és vadászoknak!” – állapította meg közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Benedek-Huszár János.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.