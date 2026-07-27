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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tarr Zoltán Fehéregyházán

2026. július 27., hétfő, Belföld

A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni – hangsúlyozta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tegnap Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi-emlékhely avatóünnepségén.

  • Tarr Zoltán miniszter Markó Béla és Kalla Zsuzsa közgyűjteményekért felelős helyettes államtitkár társaságában. Fotó: Facebook / Tarr Zoltán
    Tarr Zoltán miniszter Markó Béla és Kalla Zsuzsa közgyűjteményekért felelős helyettes államtitkár társaságában. Fotó: Facebook / Tarr Zoltán

A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tarr Zoltán ünnepi beszédében elmondta: az előző évek támogatásait meg fogják vizsgálni és visszaélések esetén meg fogják tenni a szükséges jogi intézkedéseket. „Mi magunk egyeztetést és párbeszédet, beszélgetéseket ígérünk honfitársainknak, mert ez az, amire az elmúlt esztendőben nem volt lehetőség” – fogalmazott. Tarr Zoltán korábban Markó Béla volt RMDSZ-elnökkel egyeztetett a határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról. Erről azt írta közösségi oldalán: közös meggyőződésük, hogy a kultúra és az oktatás támogatása, valamint a közösségek önrendelkezésének megerősítése elengedhetetlen a jövőjük szempontjából.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-27 08:00 Cikk megjelenítése: 1032 Olvasóink értékelése: 4.2 Szavazatok száma: 10
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