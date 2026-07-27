Tarr Zoltán Fehéregyházán

A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tarr Zoltán ünnepi beszédében elmondta: az előző évek támogatásait meg fogják vizsgálni és visszaélések esetén meg fogják tenni a szükséges jogi intézkedéseket. „Mi magunk egyeztetést és párbeszédet, beszélgetéseket ígérünk honfitársainknak, mert ez az, amire az elmúlt esztendőben nem volt lehetőség” – fogalmazott. Tarr Zoltán korábban Markó Béla volt RMDSZ-elnökkel egyeztetett a határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról. Erről azt írta közösségi oldalán: közös meggyőződésük, hogy a kultúra és az oktatás támogatása, valamint a közösségek önrendelkezésének megerősítése elengedhetetlen a jövőjük szempontjából.

A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni – hangsúlyozta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tegnap Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi-emlékhely avatóünnepségén.

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.