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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Három drónt lőttek le

2026. július 27., hétfő, Belföld

48 óra leforgása alatt három légtérsértő drónt lőtt le a román légierő.

  • Két nap alatt három drónt lőttek le Románia légterében. Fotó: Facebook / Radu Miruță
    Két nap alatt három drónt lőttek le Románia légterében. Fotó: Facebook / Radu Miruță

Az első mélyen behatolt Románia területére: Buzău megye délkeleti csücskében levő Padina település határában hatástalanították pénteken 11 óra tájban, lakatlan terület fölött, miután 83 percet repült a Sulina–Brăila–Feteşti–­Buzău útvonalon. Először az olasz légierő két gépe szállt fel, az egyik egy rakétát is kilőtt a megsemmisítésére, de nem találta el. Ezt követően szállt fel a román légierő két gépe, és egyikük le tudta lőni a drónt, amelyről az ügyészség másnap kiderítette, hogy Shahed típusú, amilyeneket Oroszország használ Ukrajna ellen. A második drónt szombaton fél kilenckor Deltaszentgyörgytől nyugati irányban 10 kilométernyire lőtték le, 12 perccel az észlelése után. A lakosságot mindkét esetben Ro-Alert jelzéssel figyelmeztették. A harmadik drónt már Románia légterén kívül észlelték vasárnap tízkor, és öt perccel később, a tenger fölött biztonságosan megsemmisítették.

A dróntámadásokkal kapcsolatosan Nicușor Dan államfő közölte: „elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is”. Elítélte a dróntámadásokat Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő is. Radu Miruţă ügyvivő védelmi miniszter szerint minden ilyen eset bizonyítja, hogy az Ukrajna elleni orosz háború a szomszédos országokra is veszélyt jelent. „Románia továbbra is határozottan megvédi szuverenitását és légterét, de ezeknek a provokációknak véget kell érniük” – írta közösségi oldalán. A román légierőt méltatva kiemelte, hogy az EU-tagországok légterében eddig megsemmisített öt drón közül négyet román pilóták lőttek le. Oana Ţoiu ügyvivő külügyminiszter tegnap bejelentette, hogy bekérette a bukaresti orosz nagykövetet, miután Oroszország ismételten megsértette Románia légterét.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-27 08:00 Cikk megjelenítése: 1065 Olvasóink értékelése: 4.14 Szavazatok száma: 7
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