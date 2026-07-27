Fegyvergyártók őrizetben

A három gyanúsított a bukaresti fegyvergyár vezérigazgatója, Mihai Rafiu, valamint a plopeni-i fegyvergyár vezérigazgatója és kereskedelmi igazgatója, Alexandru Tiberiu Pîrvu és Liliana Sorescu. Házi őrizetbe helyeztek egy cégvezetőt is, akit a három igazgató megvesztegetésével gyanúsítanak. Az ügyészek szerint Rafiu 48 ezer lejt, Pîrvu 25 900 lejt, Sorescu pedig 24 250 lejt és 3800 dollárt kapott azért, hogy bizonyos közbeszerzésekhez kapcsolódó megrendeléseket hagyjanak jóvá, kifizetéseket engedélyezzenek, illetve elősegítsék áruk átvételét. Az érintett szerződések főként karbantartási szolgáltatásokra, anyagbeszerzésre és egyéb szolgáltatásokra vonatkoztak. Alexandru Tiberiu Pîrvu otthonában a pénteki házkutatás során mintegy 500 ezer eurónak megfelelő összeget találtak az ügyészek lejben és valutában, ezeket lefoglalták. A DNA indítványozta a négy gyanúsított előzetes letartóztatását. A bukaresti törvényszék ezt elutasította és házi őrizetbe helyezésüket rendelte el.

Büntetőeljárást indított a korrupcióellenes ügyészség (DNA) három hadiipari vállalatvezető ellen, akiket 30 napra házi őrizetbe helyezett pénteken este a bukaresti törvényszék.

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.