Emelkednek a gabonaárak

A nemzetközi gabonapiac folyamatai Romániában is éreztetik hatásukat: az elmúlt napokban több fontos szántóföldi termény felvásárlási ára is emelkedett.

A legjelentősebb változás a kenyérbúzánál tapasztalható, amelynek ára a konstancai kikötőben múlt hét végére elérte a 225 eurót tonnánként, szemben a hét közepén jegyzett 219 euróval. A takarmánybúza ára szintén növekedett, és 210 euró körül alakul tonnánként.

A kukorica jelenlegi felvásárlási ára megközelíti a 207 eurót, míg az árpa 193 euróra emelkedett tonnánként. Tovább drágult a repce is, tonnánkénti ára meghaladja az 538 eurót, miközben a napraforgó ára egyelőre stabilan 500 euró körül mozog.

Szakértők szerint a hazai áremelkedést elsősorban a jelentős exportkereslet, valamint a fekete-tengeri térség geopolitikai bizonytalansága okozza. Emellett a nemzetközi árak szintén emelkedő irányt mutatnak: a párizsi MATIF tőzsdén a malmi búza jegyzése továbbra is a közelmúlt legmagasabb szintjei közelében mozog, ami kedvezően hat a román gabonapiacra is.

A piaci szereplők szerint a következő hetekben is fennmaradhat a pozitív ár­trend, ugyanakkor alakulását továbbra is jelentősen befolyásolják a világpiaci terméskilátások és a nemzetközi kereskedelmi folyamatok. (bartos)