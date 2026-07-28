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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Emelkednek a gabonaárak

2026. július 28., kedd, Gazdakör

A nemzetközi gabonapiac folyamatai Romániában is éreztetik hatásukat: az elmúlt napokban több fontos szántóföldi termény felvásárlási ára is emelkedett. 

  • Repcetábla Kézdiszentlélek határában. A szerző felvétele
    Repcetábla Kézdiszentlélek határában. A szerző felvétele

A legjelentősebb változás a kenyérbúzánál tapasztalható, amelynek ára a konstancai kikötőben múlt hét végére elérte a 225 eurót tonnánként, szemben a hét közepén jegyzett 219 euróval. A takarmánybúza ára szintén növekedett, és 210 euró körül alakul tonnánként. 

A kukorica jelenlegi felvásárlási ára megközelíti a 207 eurót, míg az árpa 193 euróra emelkedett tonnánként. Tovább drágult a repce is, tonnánkénti ára meghaladja az 538 eurót, miközben a napraforgó ára egyelőre stabilan 500 euró körül mozog.

Szakértők szerint a hazai áremelkedést elsősorban a jelentős exportkereslet, valamint a fekete-tengeri térség geopolitikai bizonytalansága okozza. Emellett a nemzetközi árak szintén emelkedő irányt mutatnak: a párizsi MATIF tőzsdén a malmi búza jegyzése továbbra is a közelmúlt legmagasabb szintjei közelében mozog, ami kedvezően hat a román gabonapiacra is.

A piaci szereplők szerint a következő hetekben is fennmaradhat a pozitív ár­trend, ugyanakkor alakulását továbbra is jelentősen befolyásolják a világpiaci terméskilátások és a nemzetközi kereskedelmi folyamatok. (bartos)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-28 08:00 Cikk megjelenítése: 1360 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
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