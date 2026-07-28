Egyre több európai uniós tagállam indít támogatási programot a mezőgazdasági termelők számára a műtrágyák drágulását ellensúlyozandó. Az Európai Bizottság eddig négy ország támogatási rendszerét hagyta jóvá, Lengyelország pedig a múlt héten jelentette be, hogy 115 eurós hektáronkénti támogatást tervez bevezetni az új METSAF válságkezelési keretrendszerben.

A lengyel mezőgazdasági minisztérium tájékoztatása szerint a termelők 500 zloty (mintegy 115 euró) támogatást kapnak hektáronként, legfeljebb 300 hektár után. Ez azt jelenti, hogy egy 300 hektáros gazdaság akár 35 ezer euró támogatáshoz is juthat a megnövekedett termelési költségek fedezéséhez.

Az Európai Bizottság eddig négy uniós tagállam – Franciaország, Spanyolország, Írország és Görögország – támogatási programját hagyta jóvá a közel-keleti válsághelyzet ellensúlyozására létrehozott ideiglenes állami támogatási keretrendszer, a METSAF (Middle East Crisis Temporary State Aid Framework) révén. A legnagyobb összegű támogatást, 609 millió eurót Spanyolország folyósíthatja, míg a francia költségvetésből 227 millió euró elköltését hagyták jóvá. Írország 85 millió eurós, Görögország pedig 41 millió eurós támogatási kerettel segítheti saját mezőgazdasági termelőit. A négy ország számára jóváhagyott támogatások együttes értéke megközelíti a 962 millió eurót.

Míg Lengyelország a támogatást közvetlenül a megművelt terület alapján fizeti ki, Görögország más megoldást választott. Az athéni kormány a műtrágyavásárlás költségeinek 15 százalékát téríti meg közvetlen támogatás formájában a 2026. március 15. és augusztus 31. között beszerzett műtrágyák esetében. Egy kedvezményezett legfeljebb 50 ezer euró támogatást igényelhet.

Korábban az Európai Bizottság összesen 540 millió eurót különített el a közel-keleti válság miatt megnövekedett üzemanyag- és műtrágyaköltségek kompenzálására. Ebből Románia 29,9 millió euró uniós támogatásra jogosult, amelyet a román állam a saját költségvetése terhére akár 200 százalékkal is megemelhet, így a teljes támogatási keret idehaza elérheti a 89,7 millió eurót.

A METSAF keretrendszert az Európai Bizottság 2026 áprilisában fogadta el annak érdekében, hogy a tagállamok gyors és rugalmas állami támogatást nyújthassanak a mezőgazdasági termelőknek. A program lehetővé teszi, hogy az országok 2026. december 31-ig nemzeti költségvetésükből finanszírozzák az intézkedéseket, és bizonyos esetekben a válság miatt megemelkedett üzemanyag- és műtrágyaköltségek akár 70 százalékát is kompenzálják.