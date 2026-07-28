Könnyítés a kibertámadás miatt

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) lehetővé tette, hogy a gazdák az informatikai fennakadások ellenére is benyújthassák támogatási kérelmeiket. Az intézkedésre azért volt szükség, mert egy kibertámadás következtében az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség (ANCPI) rendszere átmenetileg elérhetetlenné vált, így számos pályázó nem tudta beszerezni a szükséges telekkönyvi kivonatokat.

Nem kell most mellékelni a telekkönyvi kivonatot a támogatás igényléséhez. Fotó: Pixabay.com

Az AFIR közlése szerint 2026. július 24. és augusztus 14. között azok a jelentkezők, akik a kataszteri hivatal rendszerének leállása miatt nem tudják beszerezni a szükséges iratokat, a finanszírozási űrlapon a telekkönyvi kivonat elektronikus azonosítójának helyére 0 (nulla) értéket írhatnak be, a hiányzó dokumentum helyett pedig saját felelősségre tett nyilatkozatot tölthetnek fel.

A könnyítés a megújuló energiaforrások felhasználását támogató intézkedésre vonatkozik, amelynek keretében a mezőgazdasági termelők és az élelmiszeripari vállalkozások napelemes villamosenergia-termelő rendszerek kiépítésére igényelhetnek európai uniós támogatást. A pályázatok benyújtása 2026. június 15-én indult és augusztus 14-ig tart. A program összköltségvetése 265 millió euró, amelyből a kedvezményezettek saját fogyasztásra szolgáló fotovoltaikus rendszereket és – bizonyos esetekben – energiatároló berendezéseket is telepíthetnek.

Adrian Chesnoiu, az AFIR vezérigazgatója hangsúlyozta, az ügynökség gyorsan reagált a kialakult helyzetre, és mint közölte, a kataszteri dokumentumok ellenőrzését az AFIR szakemberei később, a pályázatok értékelési szakaszában végzik el, így a jelenlegi fennakadás miatt egyetlen gazda sem kerül hátrányos helyzetbe.

Az AFIR arra kéri a pályázókat, hogy a megszokott online felületen nyújtsák be kérelmeiket és kövessék az ügynökség által közzétett útmutatásokat. Az ideiglenesen bevezetett könnyítés célja, hogy a kibertámadás következményei ne veszélyeztessék a támogatási program sikeres lebonyolítását, és tervezett beruházásaikat a gazdák mielőbb elindíthassák.