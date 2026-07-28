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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. július 28., kedd, Szabadidő
  • Ügyes kezek a forgácsfesztiválon. Fotó: Bodor János
    Ügyes kezek a forgácsfesztiválon. Fotó: Bodor János
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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-28 08:00 Cikk megjelenítése: 1105 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 6
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2026-07-28: Gazdakör - Bartos Lóránt:

Könnyítés a kibertámadás miatt

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) lehetővé tette, hogy a gazdák az informatikai fennakadások ellenére is benyújthassák támogatási kérelmeiket. Az intézkedésre azért volt szükség, mert egy kibertámadás következtében az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség (ANCPI) rendszere átmenetileg elérhetetlenné vált, így számos pályázó nem tudta beszerezni a szükséges telekkönyvi kivonatokat. 
2026-07-28: Riport - Bartos Lóránt:

A horgászbottól a szülőszobáig: évfolyamelsőként a marosvásárhelyi orvosin

Kézdivásárhelyről indulva, egy gyermekkori családi tragédia nyomán született meg benne az elhatározás, hogy az emberi élet megmentésének szentelje magát: Bonda Boglár a marosvásárhelyi orvosi egyetem magyar nyelvű tagozatának idei évfolyamelsőjeként diplomázott. A szorongásokkal teli diákévekről, a hegedüléstől a horgászatig vezető útról, a hazai egészségügy kihívásairól és a szülészet-nőgyógyászat iránti elhivatottságáról beszélgettünk a fiatal doktornővel, aki a külföldi csábítások ellenére is Erdélyben tervezi a jövőjét.
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