Miről álmodnak a székelyföldi polgármesterek?

Székelyföldet az teszi erősebbé, ha városai és azok polgármesterei támogatják az egészséges versenyszellemet, megőrzik a saját erősségeiket és merítenek egymás tapasztalataiból – fogalmazódott meg Tusványos polgármesteri panelbeszélgetésén, amelyen az is kiderült, milyen víziói vannak a városfejlesztésről Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely és Marosvásárhely vezetőinek.

A már hagyományosnak számító polgármesteri beszélgetés résztvevőit – Antal Árpádot, Korodi Attilát, Szakács-Paál Istvánt és Soós Zoltánt – ezúttal Becze István, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke faggatta. A személyesebb kérdéseket követően a fejlesztési tervekre, a városok közötti együttműködésre, a vidéki településekkel való kapcsolatukra terelődött a szó.

A moderátor kérdésére, hogy milyen fejlesztéseket valósítanának meg a városukban, ha korlátlan forrás állna rendelkezésükre, Sepsiszentgyörgy polgármestere két prioritást nevezett meg: új lakások építését és jól fizető munkahelyek létrehozását. Antal Árpád szerint a háromszéki megyeszékhely a kultúra, a sport, a szabadidős tevékenységek, illetve az infrastruktúra tekintetében is jól áll, a következő évek legnagyobb kihívása a fiatalok lakhatásának és megfelelő kereseti lehetőségének biztosítása. Úgy gondolja, hogy a székelyföldi nagyvárosok között van és kell is lennie egy egészséges versenynek, mert ez az egész térséget előreviszi.

Korodi Attila szerint a legfontosabb cél az, hogy Csíkszereda hosszú távon a saját lábára álljon. A város jövője elsősorban a gazdaságfejlesztésen múlik: 34 ezer fős városként egy csaknem 80 ezres térség központi szerepét tölti be, ezért különösen fontos, hogy ipara megerősödjön, munkahelyek jöjjenek létre, fejlődjön a kultúra, az oktatás. Szerinte a térség nagyvárosai nagyon eltérőek, ezért a fejlesztéspolitikájuknak is másnak kell lennie. Arra kell törekedniük, hogy megőrizzék a saját jellegzetességeiket és kiegészítsék egymást.

Szakács-Paál István polgármester számára az lenne az álom, hogy városuk rácsatlakozhatna az épülő autópálya-hálózatra. Meg­győződése szerint a megfelelő közúti infrastruktúra számos problémára jelentene megoldást: új munkahelyeket teremtene, ösztönözné a vállalkozásokat és javítaná a térség gazdasági versenyképességét. Mint mondta, a székelyföldi nagyvárosokkal való együttműködés jó, azonban a fejlesztések tekintetében Székelyudvarhely nincs túl előnyös helyzetben, sok lehetőségből maradtak ki az elmúlt 15 évben. Ettől függetlenül úgy gondolja, ha Székelyföld térsége fejlődik, akkor abból minden város nyer.

Soós Zoltán szerint ma csak az a város nem fejlődik, amely nem akar, hiszen az uniós forrásoknak köszönhetően számos lehetőség áll rendelkezésre. A polgármester szerint Marosvásárhely infrastruktúrája nem tudott lépést tartani az iparosodás és a betelepítés mértékével, a lakótelepeken kevés a parkolóhely, hiányoznak az elkerülő utak. Ha egyetlen kívánsága lehetne, egy körgyűrűt kérne Marosvásárhely számára, mert az számos közlekedési problémát megoldana. Emellett az iskolaépületek korszerűsítését is célul tűzte ki. A polgármester rámutatott: a jogi környezet nem teszi lehetővé, hogy közös fejlesztési platformokat hozzanak létre, ezért a székelyföldi városok közötti együttműködés és fejlődés nem a közös beruházásokban, hanem a tapasztalatcserében valósul meg.

A székelyföldi városok vezetői egyetértettek abban, hogy a vidéki településekkel való szolidaritás, a metropoliszövezetek erősítése, fejlesztése létfontosságú. Ebben a tekintetben a közszállításnak kiemelt jelentősége van. Alapvetően minden város jó kapcsolatot ápol a környékbeli köz­ségekkel és falvakkal, úgy vélik, ebbe a kapcsolatba energiát és pénzt egyaránt kell és érdemes fektetni.