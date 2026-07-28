Újabb lap szűnik meg

Minekutána több erdélyi magyar lap bezárta kapuit, a maradék meg súlyos gazdasági nehézségekkel küszködik, újabb szomorú hírt kaptunk: januártól megszűnik az aradi Nyugati Jelen. Böszörményi Zoltán, a lap tulajdonosa pénteken Tusványoson jelentette be, hogy nem képes tovább fenntartani az öt megyében terjesztett újságot.

A bejelentés az Író, költő, világpolgár, mecénás – melyik inkább? című beszélgetésen hangzott el, amelynek Böszörményi Zoltán volt a vendége, Sán­tha Attila költő pedig a moderátora. Böszörményi röviden a lap fenntartásának és öt megyére kiterjedő terjesztésének nehézségeivel magyarázta döntését. Sán­tha Attila erre megjegyezte: „elfogytak az olvasók”.

A Nyugati Jelen megszűnésével nem csupán egy 1990-ben indult újság tűnik el. Aradon legalább 1840-ig vezethető vissza a magyar sajtó története: ekkor jelent meg az Aradi Hirdető. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején is volt magyar sajtó a városban, 1849 nyarán pedig rövid ideig Aradon nyomtatták a magyar kormány hivatalos lapját, a Közlönyt is.

Az aradi magyar politikai sajtó egyik nagy korszaka 1861. augusztus 1-jén kezdődött az Alföld megjelenésével. Indulásakor Magyarországon mindössze hat magyar hírlap létezett, vidéken pedig csak három. Az Alföld kezdetben csupán 160 előfizetővel rendelkezett, de fejlődött, 1896-ig jelent meg. A gyorsan fejlődő és polgárosodó Arad később már több magyar politikai napilapot is elbírt. 1880-ban indult az Arad és Vidéke, 1885-ben az Aradi Közlöny, a 19–20. század fordulóján egyszerre több magyar napilap is versengett az aradi olvasókért.

Az első világháború és az impériumváltás gyökeresen megváltoztatta a város és magyarsága helyzetét, a magyar sajtó azonban nem szűnt meg. Az Aradi Közlöny az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása után kisebbségi magyar lapként működött tovább, és csak 1940-ben szűnt meg. A két világháború között más magyar újságok és folyóiratok is megjelentek Aradon.

A második világháborút követően, már a kommunista rendszerben, 1951-ben indult a Vörös Lobogó. 1989 decemberében Jelen néven folytatta működését, majd 1990-ben ebből megszületett a Nyugati Jelen. A rendszerváltással a lap szellemisége és működésének feltételei alapvetően megváltoztak, az újságírói közösség egy része azonban tovább dolgozott.

A Nyugati Jelen idővel túlnőtt Aradon. Regionális napilapként Arad mellett Temes, Krassó-Szörény, Hunyad és Fehér megye magyar közösségeihez is eljutott. Torockón például 350 előfizetője is volt, mondta Böszörményi Zoltán. Különösen fontos szerepet töltött be azokon a dél-erdélyi és bánsági vidékeken, ahol a magyarság szórványban él, és kevés magyar intézmény maradt fenn.

A lap fenntartásának nehézségei nem most jelentkeztek. 2025 elején a Nyugati Jelen napilapból hetilappá alakult, ám hosszabb távon ez sem bizonyult elegendőnek.

Sántha Attila megjegyzése – elfogytak az olvasók – ugyanakkor egy másik folyamatra is rámutat. Az elmúlt évtizedekben alapvetően megváltoztak az újságolvasási szokások, a nyomtatott sajtó mindenütt veszített közönségéből. Eközben Aradon, a Bánságban és Dél-Erdélyben jelentősen csökkent a magyar közösségek létszáma is. Egy öt megyére kiterjedő magyar nyomtatott lap fenntartása ilyen körülmények között mind nagyobb anyagi terhet jelent.

A történelmi kontraszt mindenesetre elgondolkodtató. 1861-ben 160 előfizetővel elindították az Alföldet. Néhány évtizeddel később Arad egyszerre több magyar napilapot tartott el, a rendszerváltás után pedig a Nyugati Jelen nemcsak Arad, hanem öt nyugat- és dél-erdélyi megye magyarságának regionális lapjává válhatott.

Az Aradi Hirdető 1840-es indulásától a Nyugati Jelen bejelentett megszűnéséig 186 év telik el. Természetesen nem beszélhetünk csaknem két évszázados, megszakítatlan intézményi folytonosságról. Különböző lapok, szerkesztőségek és egymástól gyökeresen eltérő politikai korszakok követték egymást. Egyvalami azonban közös volt bennük: Aradon újra és újra volt igény magyar nyelvű újságra.

A Nyugati Jelen megszűnésével egy 36 éves lap története zárul le. Vele együtt azonban az aradi és a dél-erdélyi magyar sajtó történetének egy jóval hosszabb korszaka is véget ér.