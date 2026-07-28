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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A sporté volt a főszerep Kézdiszentléleken

2026. július 28., kedd, Közélet

Többnapos, az egész hétvégét felölelő sportesemény házigazdája volt Kézdiszentlélek, ahol az első bejárós focitábor mellett egy különleges jubileumot is megünnepeltek. Az esemény középpontjában annak az ötvenedik évfordulója állt, hogy a Perkő labdarúgócsapata 1976-ban feljutott a Kovászna megyei első osztályba.

  • Csoportkép az öregfiúkról. Fotó: Kézdiszentlélek önkormányzata
    Csoportkép az öregfiúkról. Fotó: Kézdiszentlélek önkormányzata

A rendezvény – amely a helyi Perkő étterem és az önkormányzat partnerségében valósult meg – szerdán kezdődött a háromnapos focitáborral, amelyen a helyi 6 és 12 év közötti gyermekek vettek részt. A fiatalok naponta két edzésen és játékos, labdás foglalkozásokon fejleszthették tudásukat Papp Levente, Kanyó Szilárd, Papp Elemér edzők és Bartók Alpár kapus­edző irányításával.

A szervezők örömüket fejezték ki, hogy első alkalommal megrendezték a tábort, amely reményeik szerint hagyománnyá válik, és a jövőben még több gyermek számára biztosít majd hasznos kikapcsolódást és sportolási lehetőséget.

A háromnapos felkészülés után a hétvégén minifocitornát rendeztek, amelyen Kézdiszentlélek, a Kézdivásárhelyi SE, Csíkszentsimon, Csernáton és Barót csapata mérte össze erejét. Ugyancsak a hétvégén a fiatalok számára is minifoci-bajnokságot szerveztek, ezen már lényegesen több, tucatnyi együttes vett részt.

A sportprogramok mellett a hétvége kiemelt eseménye a Perkő történetének egyik legjelentősebb sikerére való emlékezés volt. A jubileumi ünnepség kezdetén Voloncs Barna szervező idézte fel az 1954-ben útjára indult klub történetét. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Perkő nem csupán egy futballcsapat, hanem egy közösség összetartozásának jelképe, amelyet hét évtizeddel ezelőtt lelkes helyi fiatalok alapítottak, és amely a nehéz időszakok ellenére is mindig talpra állt. Felidézte, 1976-ban a megyei pontvadászat első osztályába jutás nemcsak sportsiker volt, hanem egy egész közösség közös diadala. Köszönetet mondott mindazoknak, akik játékosként, vezetőként, edzőként, támogatóként vagy szurkolóként hozzájárultak a klub fennmaradásához.

Kiemelte, hogy a pályán elért eredmények mögött mindig ott álltak a hűséges szurkolók, akik jóban és rosszban kitartottak az alakulat mellett, és akiknek buzdítása sokszor plusz erőt adott a játékosoknak. A szervező külön szólt a jelenlegi fiatal labdarúgókhoz is. Arra biztatta őket, hogy becsüljék meg azt az örökséget, amelyet elődeik rájuk hagytak, hiszen a Perkő mezének viselése nemcsak sportteljesítményt, hanem egy több évtizedes hagyomány képviseletét is jelenti. Hangsúlyozta, hogy a kitartás, az alázat és az összefogás ma is ugyanúgy elvezethet a sikerekhez, mint fél évszázaddal ezelőtt.

A megemlékezést követően Kézdiszentlélek polgármestere is köszöntötte a megjelenteket. Üdvözölte a jubileum résztvevőit, az egykori feljutott gárda tagjait, a meghívott vendégeket és a szurkolókat. Beszédében méltatta a Perkő szerepét a község sportéletében, és minden pályára lépő csapatnak sérülésmentes, sportszerű mérkőzéseket kívánt.

Az ünnepségen Balogh Tibor emléklapokat adott át az egykori játékosoknak és a klubért dolgozóknak, akik munkájukkal hozzájárultak a Perkő eredményességéhez. Ezt követően Pál Ferenc helyi plébános mondott áldást a jelenlévőkre, majd közös csoportkép készült a jubileum résztvevőiről.

A megemlékezés után a futball ismét főszerepet kapott: az öregfiúk tornáján Kézdiszentlélek, Kovászna, Bardoc és Szentkatolna csapata lépett pályára. A mérkőzések jó hangulatban, sportszerűen zajlottak, miközben a lelátón régi emlékek elevenedtek fel, és ismét bebizonyosodott, hogy a Perkő ötven év után is képes összehozni a közösséget.

A hétvége eseményei egyszerre szóltak a múltról, a jelenről és a jövőről: tisztelgés volt a rendezvény azok előtt, akik megalapozták a klub sikereit, elismerés azoknak, akik ma is életben tartják a hagyományt, és biztatás a legfiatalabb generációnak, hogy továbbvigyék a Perkő piros-fehér színeinek örökségét.

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Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-28 08:00 Cikk megjelenítése: 953 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
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