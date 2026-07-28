Forgácsillatban ünnepelt Orbaiszék

Lovasfelvonulás, népi mesterségek bemutatói, hagyományőrző műsorok, kézműves-foglalkozások, favágóverseny és esti koncertek – valósággal zsongott az Orbaiszéki Forgácsfesztiválnak köszönhetően Kovászna központja a hétvégén. A hetedik alkalommal megrendezett kétnapos esemény mára Orbaiszék településeinek közös ünnepévé vált, amelyen a hagyományőrzés, a közösségépítés és a régi mesterségek tisztelete egyszerre kapott helyet.
A szombat esti nyitányt a zágoni mazsorettcsoport műsora jelentette, majd a sepsiszentgyörgyi Kisködmön zenekar adott koncertet. Vasárnap délelőtt már korán benépesült a főtér: a sátrak alatt népi mesterek, kézművesek és fafaragók dolgoztak, szólt a harmonika, a Lányos Asszonyok sátránál sült a csörögefánk, a látogatók pedig sorra járták a standokat. A forgácskalapok, a hagyományos faeszközök, a szövőszék és a kézzel faragott használati tárgyak már a hivatalos nyitány előtt megteremtették a fesztivál sajátos hangulatát.
Délben népviseletbe öltözött lovasok vonultak a színpad elé, ünnepi keretet adva a megnyitónak. Gyerő József polgármester Kőrösi Csoma Sándor és Mikes Kelemen gondolataival köszöntötte a jelenlevőket. „Tiszteld a múltat, és éltesd tovább! Vagyunk, akik voltunk, és leszünk, akik vagyunk” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a forgácsfesztivál évről évre alkalmat teremt Orbaiszék értékeinek felmutatására és továbbadására. Kiemelte: a rendezvény nem csupán szórakozás, hanem hitvallás is a szülőföld mellett. „Szeretjük szülőföldünket, Orbaiszéket, Háromszéknek ezt a legkisebb, de természeti szépségekben leggazdagabb vidékét” – mondta.
A polgármester szerint a fesztivál középpontjában ezúttal is a fa és az ember kapcsolata állt: „A göcsörtök és évgyűrűk által szabdalt tölgyfának, a véső csilingelő hangjának, a gyalu alól kicsavarodó finom forgácsnak, a székely kapuknak és a kopjafáknak kívánunk ünnepet állítani.” Orbán Balázst idézve a székely faragómesterek tudását méltatta, Tamási Áron gondolatait felidézve pedig arra emlékeztetett, hogy az igazi mester előbb megsimogatja a fát, és csak azután veszi kezébe a vésőt.
A mesterségbemutatókon Árus Tibor gelencei zsindelykészítő, Szőke Tibor haralyi kádármester, Borbáth Erzsébet barátosi szövőnő, valamint a csomakőrösi Gocz Benedek forgácsfonó és Ferencz Sándor forgácskalap-készítő mutatta be tudását. A legnépesebb tábort a kovásznai fafaragók alkották: Demes Mihály, Ferencz Botond, alulírott, Konnáth László és felesége, Rita, továbbá Makó Csaba és tanítványai dolgoztak a közönség előtt. A fakitermelés régi technikáit a kommandói Szabó Mária helytörténész standjánál ismerhették meg az érdeklődők.
Délután Barátos, Gelence, Kommandó, Nagyborosnyó, Lécfalva, Zabola, Tamásfalva, Zágon és Kovászna hagyományőrző csoportjai váltották egymást a színpadon. Néptáncosok, dalárdák és fúvószenekarok mutatták be Orbaiszék sokszínű népi kultúráját, a nézőtér pedig újra meg újra megtelt. A legkisebbeket cserkészjátékokkal, íjászattal, gyermektáncházzal és kézműves-foglalkozásokkal várták; többen a gyalut, a vésőt és a szövőszéket is kipróbálhatták.
A délutáni program egyik leglátványosabb pontja a favágó verseny volt. A motorfűrészek zúgása és a fejszecsapások visszhangja betöltötte a főteret, miközben a versenyzők gyorsaságban, pontosságban és összehangolt csapatmunkában mérték össze tudásukat. Az első helyet az Eurocov csapata, Debreczi Sándor és Debreczi Róbert szerezte meg 8,47 perccel. Második lett a Kárpát Köb párosa, Jenei Csongor és Tusa Levente 8,84 perccel, harmadik a Bracovex kettőse, Viorel Lazăr és Ciprian Argăseală, negyedik pedig az Intertrans csapata, Nicolae Olaru és Ion Olteanu.
A fesztivált Maneszes Márton és zenekara Jövő a múltban című koncertje zárta. A magyar nóták és operettrészletek sokakat a színpad elé csalogattak, a közönség pedig késő estig kitartott. A rendezvény ismét azt igazolta, hogy a hagyomány akkor marad élő, ha közösségi élménnyé válik: Kovászna főterén két napon át nemcsak a fa és a forgács, hanem azok az emberek is főszerepet kaptak, akik tudásukkal és munkájukkal továbbviszik Orbaiszék örökségét.
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