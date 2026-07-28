Vezetőcsere a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség élén

A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség élén eltöltött közel három évtizedes tevékenység után nyugdíjba vonuló, immár egykori igazgatóként tartotta meg tegnap utolsó sajtótájékoztatóját Kelemen Tibor. Utóda az intézmény korábbi aligazgatója, Téglás Ferenc lett, aki július 17-től megbízott igazgatóként tölti be a tisztséget.

Kelemen Tibor tegnap délben a sepsiszentgyörgyi Fidelitas Szálló konferenciatermében egyfajta számadást, személyes hangvételű visszatekintést tartott a sajtó képviselői­nek, felelevenítve szakmai pályafutását, a munkaügyi hivatal élén 1997 novemberétől eltöltött időszak mérföldköveit, feladatait és kihívásait. A megye gazdasági életének változásai kapcsán került szóba a kilencvenes évek végét, kétezres évek elejét jellemző tömeges elbocsátási hullám, amikor nagy háromszéki gyárak, foglalkoztatók sorban váltak meg dolgozóiktól. 2000-ben egy adott ponton kilencezer állástalan szerepelt a jegyzékben (ma ötezer munkanélkülit tartanak nyilán), a munkanélküliségi mutató 11 százalék fölé ugrott, de 2002-ig újabb csúcsokat, 12 százalékot meghaladó értéket is jegyeztek, a téli időszakban jellemzően többen maradtak kereseti lehetőség nélkül – vázolta.

A következő, magas munkanélküliség jellemezte időszak 2009–2011-ben volt, akkor 10 százalékon állt a mutató, a járvány idején 5, az azt követő időszakban pedig 3–4 százalék körül mozgott Háromszéken a munkanélküliség. Az ügyintézés, az adminisztráció, a munkaadókkal való kapcsolattartás változásai mellett beszélt arról is, hogy igyekeztek megszólítani a fiatalokat, bevonni őket különféle projektekbe, és ma is fontosnak tartja az ifjak munkavállalásának, elhelyezkedésének támogatását. Igyekezett javítani a munkavégzés feltételeit: a területi kirendeltségek mindegyikének székhelyet vásároltak, bútorokkal, berendezésekkel, irodai felszerelésekkel, informatikai eszközökkel látták el őket. A foglalkoztatottság növelése kiemelt cél volt az évek során, számos ösztönző intézkedést, támogatási formákat igyekeztek elérhetővé tenni a fiatalok, álláskeresők, illetve kis- és középvállalkozások számára, bátorították a szakképzést, emellett számos uniós projektbe is bekapcsolódtak a munkanélküliség visszaszorítása érdekében – sorolta a munkaerő-ügynökség korábbi igazgatója.

Kelemen Tibor elismerte, mindeddig nem tudott elképzelni egy ilyen jellegű találkozót, pályafutása különleges pillanataként jellemezte utolsó sajtótájékoztatóját, és köszönetet mondott a média helyi képviselőinek azért, hogy hosszú éveken át segítették, népszerűsítették az általa vezetett intézmény tevékenységét. Négy évtizedes pályafutást követően július 17-től immár nyugdíjas, büszke az eltelt időszakra, és úgy tűnik, a következőkben sem fog tétlenkedni: helyi cégektől kapott már ajánlatot, tanácsadóként, szakértőként dolgozhat tovább – mutatott rá. Megjegyezte azt is, nem elbocsátották, hanem lejárt az az időszak, amelyre az országos ügynökség vezetőjétől megbízást kapott. A háromszéki munkaerő-foglalkoztatási ügynökség jó kezekben van – mondta, utódja a korábbi aligazgató, Téglás Ferenc lett, akinek másfél évtizedes tapasztalata van ezen a szakterületen.