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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Önálló közszolgálat kezeli majd a sportlétesítményeketÚj fejezet Kézdivásárhely sportéletében

2026. július 28., kedd, Közélet

Jelentős szervezeti átalakításról döntött tegnapi ülésén Kézdivásárhely önkormányzata. A képviselő-testület elfogadta a Kézdi Sportkomplexum Helyi Közszolgálat létrehozásának alapdokumentumait, a város ezzel egységes irányítás alá helyezi a város sportlétesítményeit, az új intézmény feladata ezek professzionális működtetése lesz.

  • A műjégpálya is a cég alárendeltségébe kerül. A szerző archív felvétele
    A műjégpálya is a cég alárendeltségébe kerül. A szerző archív felvétele

A döntés hátterében mindenekelőtt a hamarosan elkészülő uszoda üzemeltetése áll. Bokor Tibor polgármester a tanács­ülésen hangsúlyozta: az új létesítmény működtetése jelentős számú alkalmazottat igényel majd, miközben az önkormányzat a központi létszámstop miatt nem vehet fel új munkatársakat. „A hivatalban be vannak fagyasztva az állások, ezért más megoldást kellett találnunk. Egy külön közszolgálat létrehozásával biztosítani tudjuk a sportlétesítmények működtetéséhez szükséges személyzet alkalmazását” – fogalmazott a városvezető.

Az új, jogi személyiséggel rendelkező közszolgálat közvetlenül a helyi önkormányzat alárendeltségében működik majd. Feladata lesz a város valamennyi jelentősebb sportlétesítményének üzemeltetése és fenntartása. A szervezethez kerül a Kicsid Gábor Sportcsarnok, a Dr. Sinkovits Stadion, a Deme László Műjégpálya, a Sport Hostel, valamint a befejezés előtt álló multifunkcionális uszoda is.

A határozattervezetben szereplő indoklás szerint az önkormányzat célja az infrastruktúra egységes kezelése, a fenntartási költségek optimalizálása, a bevételek növelése, valamint a sport- és szabadidős szolgáltatások színvonalának emelése. A dokumentum arra is rámutat, hogy egy modern sportkomplexum működtetése speciális szakértelmet igényel: a jégpálya, az uszoda, a különféle műszaki berendezések és a sportlétesítmények karbantartása már meghaladja egy önkormányzati osztály lehetőségeit.

A tanácsülésen elhangzott, hogy a most elfogadott határozat még csak az első lépés. A következő időszakban megtörténik az új intézmény hivatalos bejegyzése, ezt követően versenyvizsgát írnak ki a közszolgálat vezetői tisztségére. Az új igazgató menedzsmenttervet készít, majd kidolgozza a szervezeti felépítést és a működési szabályzatot, amelyeket szintén a képviselő-testületnek kell jóváhagynia.

A polgármester szerint a cél nem egy új bürokratikus szervezet létrehozása, hanem a sportlétesítmények professzionális működtetése. „Nem az a feladata, hogy sportoljon, hanem hogy működtesse a sportbázisokat” – fogalmazott a vita során. A tanácsülésen elhangzott, hogy hasonló rendszer több erdélyi városban is működik. Példaként Sepsiszentgyörgyöt és más településeket említettek, ahol külön intézmény felel a sportlétesítmények üzemeltetéséért. A tanácshatározat indoklása szerint ez a modell nagyobb rugalmasságot biztosít, lehetővé teszi a saját bevételek hatékonyabb kezelését, valamint külső források, támogatások és szponzorációk bevonását is.

 

Helyi kedvezmények is készülnek

A vita során szóba került az is, hogy a város lakói kedvezményes feltételekkel vehessék igénybe az új uszodát és a sportlétesítményeket. A polgármester jelezte: az önkormányzat egy úgynevezett Kézdi kártya bevezetésén gondolkodik, amely a helyi adófizetők számára kedvezményes belépőket biztosítana. „A kézdivásárhelyiek tartják fenn ezeket a létesítményeket, ezért természetes, hogy előnyt kell élvezniük a szolgáltatások igénybevételekor” – hangzott el az ülésen. A pontos tarifákról később dönt a képviselő-testület.

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Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-28 08:00 Cikk megjelenítése: 1025 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
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