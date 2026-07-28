Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó feleség, anya, nagymama, dédmama, közeli és távoli rokon, jó szomszéd, RÓZSA ERZSÉBET (szül. KOPACZ) életének 88. évében visszatért Teremtőjéhez.

Drága halottunk földi maradványait 2026. július 29-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a berecki ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, MARTINKA MÁRTA (szül. KOCSIS) életének 76., özvegységének 40. évében 2026. július 27-én türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.

Temetése július 29-én, szerdán 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugodjon békében.

Szerettei

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Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága Édesanyánk, a zabolai születésű sepsiszentgyörgyi FÜLÖP EMESE (szül. MÁTYÁS) hosszú, méltósággal viselt szenvedés után életének 90. évében elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2026. július 30-án, csütörtökön 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben református szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, akik szeretnék utolsó útjára elkísérni, egy szál virággal búcsúzzanak.

Pihenése legyen csendes, emlékét mindörökre megőrizzük.

Gyászoló gyermekei családjukkal

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Fájó szívvel tudatjuk, hogy a désaknai születésű sepsiszentgyörgyi VERES IRÉN (szül. PAPP) életének 82. évében 2026. július 25-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Végső búcsút július 28-án 13 órakor veszünk tőle a szemerjai ravatalozóháznál (Makovecz), majd a régi református temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugalma legyen csendes.

A gyászoló család

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Elhagytad a házat, s akiket szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi TÖRÖK JÚLIA életének 50. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Földi maradványait 2026. július 29-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

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Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk a szeretett GÁSPÁR ILONÁRA (szül. FADGYAS), akit ma hat hónapja kísértünk utolsó földi útjára.

A gyászoló család

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Csillag volt, mert szívből szeretett, / S mi úgy szerettük szüntelen. / Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben él és örökre ott marad. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a lisznyói BAGOLY JÓZSEF ZSOLTRA tragikus halálának negyedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

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Ez a nap a megemlékezés napja, / Érted imádkozunk halkan, zokogva. / Szívünkben a helyedet nem pótolja senki, / Őrizzük emléked, nem fogjuk feledni. / Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, / Míg e földön élünk, sohasem lesz másképp. / Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, / Hiába keresünk, könnyes szemünk már sehol nem talál. Fájó szívvel emlékezünk a kilyéni VARGYASI SÁNDORRA halálának 7. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

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