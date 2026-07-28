BRÓSZ IRMA emlékére nyílik kiállítás ma 18 órakor a kovásznai Kádár László Képtárban a festőművész születésének 115., halálának 50. évfordulóján. A kiállítást Peltán-Brósz Roland művészettörténész, a tárlat kurátora méltatja. A tárlat nemcsak Brósz Irma festői munkásságát mutatja be, hanem személyes emlékeken és családi visszaemlékezéseken keresztül enged betekintést a kovásznai születésű művész életébe és egykori világába. ♦ A kiállítás megtekinthető hétköznap 11 és 16 óra között. Augusztus 31-ig szervezett csoportok jelentkezését várják a 0770 420 087-os telefonszámon.

RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS. Szebeni Zsuzsanna, az Erdélyi Helikon 100 („A köröket, a köröket ne hagyd” – Kép és szó párbeszéde az Erdélyi Helikon képzőművészetében) kiállítás kurátora különleges tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket július 29-én, szerdán. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet irodájából (Bod Péter Megyei Könyvtár, emelet) 13 órakor indulnak, ahol a kurátor azokat a tárgyakat, dokumentumokat ismerteti, amelyek nem kerültek be a kiállításba, de kortörténeti jelentőséggel bírnak. 13.30-kor a csoport lesétál az Erdélyi Művészeti Központba, ahol érdekes háttér-információkat hallhatnak. ♦ A száz éve megalapított helikoni íróközösségre emlékezve az Erdélyi Művészeti Központban nyílt rendhagyó tárlat portrékon, karikatúrákon, könyvillusztrációkon, grafikákon, festményeken és szobrokon keresztül mutatja be azokat a művészeket, akik az Erdélyi Helikon folyóirat (1928–1944) és az Erdélyi Szépmíves Céh kiadványainak arculatát formálták, illetve alkotásaikkal gazdagították a helikoni szellemiséget. ♦ A látogatók olyan kiemelkedő alkotók művei­vel találkozhatnak, mint Kós Károly, Bánffy Miklós, Szolnay Sándor, Stróbl Alajos, Gallasz Nándor, Szervátiusz Jenő, Gy. Szabó Béla, Buday György, T. Karácsony Emmy, Makkai Piroska és Nagy Imre, akinek ikonikus portrésorozata máig meghatározza a Helikon vizuális emlékezetét. ♦ A kiállítás a Haáz Rezső Múzeum, a Csíki Székely Múzeum, az EMŰK összefogásával és számtalan magángyűjtemény anyagából jött össze.

LETŰNT IDŐK PORTÁJA – egyéni régiséggyűjtemény tekinthető meg Kovászna központjában, ahol a múlt emlékei újra életre kelnek. A régi idők használati tárgyai, eszközei, emlékei és történetei egy különleges, autentikus környezetben kelnek életre a Piliske utca 4. szám alatt, a Kőrösi Csoma Sándor Emlékközpont mellett. A belépés ingyenes, a látogatáshoz előzetes jelentkezés szükséges a 0744 190 997-es telefonszámon.

Megjelent

Megjelent Kézdivásárhelyen a Zöld Napok újság 61. száma, amely a 2026 áprilisa és júniusa közötti időszak legfontosabb eseményeit, programjait és eredményeit foglalja össze. Az idei második lapszámból: az Évszak Önkéntese elismerését Kádár Henrietta vehette át, aki a borítón is helyet kapott. A kiadvány vezető anyaga a Mozgás Éjszakája, amely idén első alkalommal valósult meg Kézdivásárhelyen, és – minden várakozást felülmúlva – 1181 résztvevőt mozgatott meg egyetlen éjszaka alatt. A lapszámban beszámolnak a gyalogtúráról az Asztag-kőre és a Poszkár-tetőre, ahol a résztvevők a természet szépségeit és a közös kirándulás élményét egyaránt megtapasztalhatták. Olvashatnak Az újrahasznosítás mestere kreatív pályázat kiállításáról is, amelyen több mint hatvan gyermek mutatta be újrahasznosított anyagokból készült alkotásait. Bővebben a zoldnap.info-n.

Képernyő

TVR1. Ma 15 órától: FNT 2025 – 35. alkalommal rendezték meg az Országos Színházi Fesztivált tavaly októberben, amelyre a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat Ház a blokkok között című előadását is meghívták. A darabot Radu Afrim írta és rendezte. • A tesóm és én – Benedek-Huszár Botond és Benedek Orsolya Zsuzsa. Az utóbbi években igazán megpezsdült Benedek Elek (és családja) szellemi örökségének áthagyományozása az erdélyi kortársak számára. De mellette, mellettük, úgy tűnik, a költő Olosz Lajos és a képzőművész Szőts Vilmos hagyatéka is méltó otthonra talál Kisbaconban. Benedek-Huszár Botond színész és rádiós szerkesztő, illetve húga, Benedek Orsolya Zsuzsa Jakabffy Tamás vendége, akik bár különböző mértékben, de ezeknek a hagyatékoknak az őrzői, ápolói. Botond Marosvásárhelyről, Orsi Sepsiszentgyörgyről érkezett a magyar adás által rögzített kolozsvári tereferére.

Zene

KISKÖDMÖN EGYÜTTES. Bodosban a Budai Emília Közösségi Házban augusztus 1-jén, szombaton 18 órától fellép a sepsiszentgyörgyi Kisködmön együttes. A koncerten a rendhagyó, népies hangzású feldolgozások által több generáció egyszerre találhat magára a zenében.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Vaiana (románul beszélő), 16.15-től Minyonok és szörnyek (magyarul beszélő), 18.15-től Itt érzem magam otthon (magyar thriller), 18 órától Odüsszeia (magyarul beszélő), 20.30-tól Gonosz halott. Égj! (magyarul beszélő), 21 órától Az apám árnyéka (román feliratos).

Hitvilág

Az Én népem… című elő­adás Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából valósul meg, és augusztus 22-én 20 órakor mutatják be a csíkszeredai gyorskorcsolya­pályán. Erdély zenészei, énekesei, táncosai és alkotói közösen idézik meg azt az emberi tartást, hitet és szolgálatot, amelyet a püspök egész életével képviselt. A Márton Áron püspök tiszteletére készült zenemű szövegét Papp László írta, zenéjét Ila Gábor és Molnár Ede szerezte.

Röviden

APRÓHIRDETÉS. Apróhirdetési és ügyfélszolgálati irodánk Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul tér 2. szám alatt hétfőtől csütörtökig 9–15, pénteken 9–13 óráig tart nyitva.

LOMTALANÍTÁS. Folytatja vidéki lomtalanítási akcióját a Tega Rt. Régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat ma Mikóújfaluból, szerdán Málnásról és Málnásfürdőről, csütörtökön Sepsibodokról, pénteken Oltszemről és Zalánpatakról szállítanak el. Honlap: tega.ro.

KÖZMŰVEK. Sepsiszentgyörgyön július 29-én, szerdán és 30-án, csütörtökön 8 és 14 óra között a Bolyai János utcában a szennyvízvezeték videoinspekciós vizsgálatát végzik. A munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében kérik az utcában lakókat, hogy lehetőség szerint az útszegély mellett ne parkoljanak, ezzel is segítve a munkagépek és a szakemberek közlekedését. Felhívják továbbá figyelmüket, hogy a munkálatok ideje alatt időszakos forgalomkorlátozásra is számítani lehet.

VÁROSI STRAND. A sepsiszentgyörgyi strand 9–20 óráig fogadja a fürdővendégeket.

ÚTLEZÁRÁS. Július 27–31. között naponta 8.30–15.30 óráig rövid útlezárások várhatóak a Sepsiszentgyörgyről Előpatak felé vezető úton, mivel veszélyes fákat távolítanak el az útszakaszon. Kérik a járművezetőket, hogy vezessenek elővigyázatosan, tartsák be az utasításokat és legyenek türelmesek.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, augusztus 1–2-án kerül sor a termelői vásárra az Urban-Locato Kft. szerve­zésében.

SZI@ NAPOK. Szentivánlaborfalván július 31. – augusztus 2. között közösségi programokkal várják az érdeklődőket Szentivánlaborfalva ifjúsága szervezésében.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia I. gyógyszertár (0267 313 112) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max patika (0752 168 734) tart nyitva.