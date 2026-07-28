Segélyközpont épül a székely megyék összefogásával

Az utóbbi évek rendkívüli eseményei – a 2022-es kommandói tűzvész és a 2025-ös árvizek – rávilágítottak arra, hogy a jó szándék önmagában nem elegendő, a gyors segítségnyújtáshoz előre felépített szakmai háttérre és tudatos szervezésre van szükség – mutatott rá Tamás Sándor a Bíró Barna Botonddal és Péter Ferenccel folytatott tusványosi pódiumbeszélgetésen.

Éppen ezért a három megye közös segélyközpontot épít, amelynek legfontosabb feladata az lesz, hogy a rendkívüli helyzetekben összehangolja a segítségnyújtást, és előre kidolgozott protokollok alapján biztosítsa a szükséges eszközök – például ágyak, tartós élelmiszerek, ivóvíz, fertőtlenítőszerek – gyors eljuttatását a károsult településekre. Olyan központot terveznek, amely a három megye szolgálatában áll, önkénteseket, infrastruktúrát és főleg felkészült csapatot biztosítva. Az induláshoz szükséges pénzkeretet már elkülönítették a megyei önkormányzatok – jelentette be Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

A központ létrehozásának szakmai partnere a Romániai Máltai Szeretetszolgálat. Tischler Ferenc, a szervezet főtitkára szerint a támogatói hálózat az észszerű szolidaritás elvére épül: célzottan oda és akkor kell eljuttatni a segítséget, ahol és amikor arra valóban szükség van. A tervek szerint a létesítményben raktár, képzőközpont és iroda is helyet kap, ahol az önkéntes tűzoltók, civil szervezetek, elsősegélynyújtó csapatok és más önkéntesek közösen készülhetnének fel a rendkívüli helyzetek kezelésére. A segélyközpont koncepcióját magyarországi és németországi modellek alapján dolgozzák ki.