Csúcsokat döntött a vízhasználat

Jelentősen megugrott a vízfogyasztás március eleje és július eleje között a háromszéki regionális vízszolgáltató által kiszolgált területeken, az öntözés miatt több településen kényszerültek vízkorlátozás bevezetésére.

A jelenség kapcsán Kozsokár Attila, a Hydrokov vezérigazgatója elöljáróban leszögezte: a társaság által szolgáltatott víz ivóvíz, amit emberi fogyasztásra, tisztálkodásra szánnak. Amennyiben öntözésre használják, rendszerint azon fogyasztók maradnak víz nélkül, akik azt rendeltetése szerint inni, főzésre, illetve tisztálkodni használnák. „Minden hálózatnak van egy maximális kapacitása: ha ezt túllépjük, nem lesz a háztartásokban víz” – magyarázta.

A Hydrokov tájékoztatója szerint a kánikula idején néhol a duplájára ugrott a napi vízfogyasztás, a legjelentősebb növekedést Árkoson jegyezték: márciusban a faluban 127,6 köbméter volt a napi fogyasztás, a június 28-án mért érték megközelítette a 280 köbmétert. „Ha ezt a település lakosságához viszonyítjuk, akkor a személyenkénti 85,1 literről a kritikus napon 186,3 literre ugrott a fogyasztás” – mutattak rá a közleményben.

Uzon községet, Szotyort, Kilyént és Kököst ugyanazon fővezetékről látják el, ezen a területen is jelentős fogyasztásnövekedést regisztráltak. Május 14-én 478,2 köbméter víz haladt át az említett vezetéken, a június végi hőségriadó idején azonban már 884 köbméterre ugrott ez az érték, ami azt jelenti, hogy a hálózatnak 406 köbméternyi többletvízigénnyel kellett megbirkóznia. Kozsokár Attila jelezte, igyekeznek ellátni az említett területek lakosságát a szükséges vízzel, és úgy tűnik, sikerül növelni is a szállítandó mennyiséget.

Illyefalván, ahol átlagosan több vizet fogyasztanak, a június végi forró időszakban 690 köbméter víz fogyott naponta, miközben március 5-én a napi elhasznált vízmennyiség 429 köbméter volt.

A hálózatok fizikai kapacitása véges – figyelmeztetett a Hydrokov, a száraz periódusokban jelentkező hirtelen megugró vízigény, a nem rendeltetésszerű hálózati vízhasználat a folyamatos és biztonságos ivóvíz­ellátást veszélyezteti.