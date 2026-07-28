Két gyermek vízbe fulladt

A megyei készenléti felügyelőség tájékoztatása szerint július 24-én két eltűnt, 12 és 13 éves fiú kereséséhez riasztották őket. Mivel felmerült annak a lehetősége, hogy egy közeli horgásztóba fulladtak, nagy erőket mozgósítottak a megmentésükre: egy csónakkal is felszerelt tűzoltókocsit, egy rohammentőt, két kórházi mentőautót és egy SMURD-helikoptert, ám mire kihúzták őket a vízből, már késő volt, a fel­élesztési kísérletek sikertelenül végződtek, a helyszínre érkező mentőorvos kimondta a halál beálltát.

Ez volt az amúgy zsúfolt hétvége legnehezebb bevetése – tudatja a Mihai Viteazul nevét viselő alakulat, amelynek munkatársai július 24–26., péntek–vasárnap között összesen 38 kiszálláson vettek részt. 25 esetben elsősegélyt nyújtottak vagy sürgősségi ellátásra szoruló személyt szállítottak, három közúti balesethez, egy villanyoszlopnál kiütött tűzhöz, egy túlsúlyos személy szállításához riasztották őket, valamint két olyan helyszín biztosítására, ahol medvét láttak. Az alakulat munkatársai emellett egy focimeccs tűzvédelmi és tűzoltási feladatait is ellátták, emellett pedig két felderítésen és két kiképzésen is részt vettek.

A katasztrófavédelmi hatóság ezúttal is felhívja a figyelmet a gyermekek állandó felügyeletére, és A víz nem bocsát meg, légy óvatos! címmel futó országos kampányra, amelynek fő célja épp a vízbe fulladások megelőzése, illetve a felelős magatartás ösztönzése a vízben és a közelében. Ajánlásként megfogalmazták azt is, hogy csak az erre kijelölt helyeken fürödjünk, de alkoholfogyasztás után lehetőleg ne tegyük, és úszástudásunkat ne becsüljük túl. Aki bajba kerül vagy bajba jutott embereket lát, a 112-es segélyhívó számon jelezze, saját életének veszélyeztetése nélkül. A megelőzési tanácsok vagy a vészhelyzeti teendők a fiipregatit.ro honlapon, illetve mobiltelefonon az App Store és a Google Play felületekről ingyenesen letölthető DSU alkalmazáson érhetők el. (demeter)