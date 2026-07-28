A megfellebbezett dolgozatok újrajavítása után hattal nőtt azoknak a háromszéki pedagógusoknak a száma, akik sikeresen tettek idén véglegesítő vizsgát.
A tegnap kihirdetett eredmények szerint a 123 vizsgázóból 84-en (68,3 százalék) érték el az átmenő, 8-as általánost, az országos átlag 76,68 százalék. Háromszéken két tízest jegyeztek az írásbeli vizsgán, országosan negyvenhetet, ez a próba az összesített általános 70 százalékát teszi ki. Annak ellenére, hogy az előzetes eredményekhez képest az óvások után öt százalékponttal növekedett a sikeresen vizsgázók aránya, Kovászna és Hargita megye a gyengébben teljesítő megyék között szerepel, az országos szórás 59 százalék (Tulcea) és 86 százalék (Galac) között mozog.
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