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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Véglegesítő vizsgaHatan átmenőre javítottak

2026. július 28., kedd, Közélet

A megfellebbezett dolgozatok újrajavítása után hattal nőtt azoknak a háromszéki pedagógusoknak a száma, akik sikeresen tettek idén véglegesítő vizsgát.

  • Illusztráció. Fotó: Pixabay.com
    Illusztráció. Fotó: Pixabay.com

A tegnap kihirdetett eredmények szerint a 123 vizsgázóból 84-en (68,3 százalék) érték el az átmenő, 8-as általánost, az országos átlag 76,68 százalék. Háromszéken két tízest jegyeztek az írásbeli vizsgán, országosan negyvenhetet, ez a próba az összesített általános 70 százalékát teszi ki. Annak ellenére, hogy az előzetes eredményekhez képest az óvások után öt százalékponttal növekedett a sikeresen vizsgázók aránya, Kovászna és Hargita megye a gyengébben teljesítő megyék között szerepel, az országos szórás 59 százalék (Tulcea) és 86 százalék (Galac) között mozog. 

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Megosztás:   Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-28 08:00 Cikk megjelenítése: 962 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
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