A Sepsiszentgyörgyi MSK sportolója, a tízpróbázó George-Cristian Glăvan egyéni legjobbját megjavítva ezüstéremmel zárta az elmúlt hétvégén Craiován rendezett szabadtéri felnőtt országos bajnokság döntőjét. A viadalon rajthoz állt a dupla leigazolással rendelkező megyeszékhelyi Kolozsi Árpád Kristóf is, aki egy negyedik és egy kilencedik helyezéssel fejezte be a kétnapos megmérettetést.

A municípiumi sportklub versenyzője már 100 méteres síkfutásban megjavította korábbi egyéni legjobbját, viszont ez csak a hatodik helyhez volt elegendő (12.11 mp). Ezt követően rúdugrásban nem talált legyőzőre (3,50 méter), majd távolugrásban (6,29 méter), diszkoszvetésben (24,19 méter) és 1500 méteren (5:08.70 perc) a második legjobb eredményt érte el. George-Cristian Glăvan súlylökésben (8,52 méter), magasugrásban (1,72 méter) és 400 méteren (55.78 mp) a negyedik, 110 méter gáton (19.26 mp) és gerelyhajításban (24,79 méter) az ötödik helyen végzett. Utóbbi versenyszámban az idény legjobb eredményét hozta össze, a többiben pedig korábbi egyéni rekordját múlta felül, így végül ezüst­érmet szerzett. 4786 pontos összteljesítménye szintén új egyéni csúcsot jelent.

A dupla – Sepsi ISK és a CSM Onești – leigazolással rendelkező sepsiszentgyörgyi Kolozsi Árpád Kristóf két távon tette próbára magát a felnőtt mezőnyben. A háromszéki atléta 400 méteren 9. lett (50.68 mp), míg a 4×400 méteres váltóban a CSM Onești csapatával a 4. helyen zárt (3:13.72 perc). Horovitz Hanna tanítványa ismét jól szerepelt, és mindkétszer alig több mint három másodpercen múlott az újabb éremszerzés.

Eredmények: * tízpróba: 1. Gheorghe Coronda (Szatmárnémeti SK) 4839 pont, 2. George-Cristian Glăvan 4786, 3. Dragoș Alexandru Silvestru (Konstancai VSK) 4636 * 800 méter: 1. Sorin Alexandru Voinea (CSO Voluntari) 45.90 másodperc, 2. Dragoș Ionuț Năstasă (CSM Onești) 45.95, 3. Mihai Sorin Dringo (Nagyváradi VSK) 46.29... 9. Kolozsi Árpád Kristóf 50.68 * 4×400 méteres váltó: 1. CSO Voluntari 3:10.36 perc, 2. CSM Ploiești 3:11.17, 3. Bukaresti Rapid 3:11.19, 4. CSM Onești 3:13.72. (t)