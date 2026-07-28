Rosszul indítottak a házigazdák, már a 3. percben hátrányba kerültek, Mihai Toma előkészítéséből Risto Radunović bombázott 22 méterről a jobb felsőbe (0–1). A folytatásban is a bukaresti gárda akarata érvényesült, amely sorra alakította ki a helyzeteket. Dennis Politic és Florin Tănase kísérletét hárította Eduard Pap, azonban a kapus a 16. percben ismét tehetetlennek bizonyult, amikor előbbi 17 méterről eleresztett lövése Raul Palmeș lábán megpattanva a jobb alsóba vágódott (0–2). Nem sokkal később ismét a szélső veszélyeztetett, ezúttal a csíkszeredai alakulat hálóőre szögletre mentett. Ezután kiszabadult a szorításból Szabó István együttese, amely a szünet előtt szépíthetett volna, ellenben a 45. percben Pászka Loránd löketét kiütötte Ștefan Târnovanu. A második félidőben először a piros-fekete mezesek előtt adódott lehetőség, a 46. percben Anderson Ceará próbálkozása kevéssel pontatlan volt, míg a másik oldalon a csereként beállt Octavian Popescu tekert mellé. Ezt követően a vendégek közel jártak előnyük növeléséhez, David Popa senkitől sem zavartatva célt tévesztett, majd Ronny Labonne és Daniel Bîrligea lövését védte a székelyföldi csapat kapusa. A hajrában mindkét gárda összehozott még egy helyzetet, viszont Ceará és Bîrligea kísérletét is fogták a hálóőrök, így az eredmény már nem változott.

A nyitófordulóban elszenvedett idegenbeli vereséget követően az FK Csíkszereda idénybeli első hazai mérkőzésén is alulmaradt a SuperLigában, így szerzett gól és pont nélkül sereghajtó. A székelyföldi csapat vasárnap 2–0-ra kikapott az FCSB együttesétől az élvonalbeli bajnokság második körében, ezáltal a hibátlan fővárosi alakulat élre ugrott a táblázatban.

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