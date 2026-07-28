Július 22. és 26. között Cheile Grădiștei adott otthont a Cross Country Short Track (XCC) és a Cross Country Olympic (XCO) ifjúsági Európa-bajnokságnak, amelyen több mint ötszáz 13 és 16 év közötti versenyző vett részt. A rangos megmérettetésen a kézdivásárhelyi Szigyártó Roland is rajthoz állt, aki U17-ben mindkét szakágban próbára tette magát, előbbit a hetedik, utóbbit a hatodik helyen fejezte be.
Az elmúlt héten Brassó megyében rendezték az öreg kontinens egyik legfontosabb utánpótlás hegyikerékpáros eseményét. Az Alsómoécs és Fundáta között található üdülőtelepre 32 országból érkeztek sportolók, akik különböző korosztályokban mérték össze erejüket. A 15 éves kézdivásárhelyi versenyző a Cross Country Short Track és a Cross Country Olympic szakágban is elstartolt, előbbi viadalon 44, utóbbi megmérettetésen 119 kerékpáros küzdött az érmekért a fiúk mezőnyében. Szigyártó Roland mindkét versenyen remekült teljesített, XCC-ben a hetedik, XCO-ban a hatodik helyen végzett. U17-ben mindkét erőpróbán belga siker született, a hat kilométeres futamon Tijl Vanhaverbeke, míg a 17 kilométeres távon Lars Peers mindenkit maga mögé utasítva kaparintotta meg az aranyérmet. A román válogatott legjobb eredményét az U15-ben szereplő Diana Faur szállította, aki XCC-ben bronzérmet szerzett, míg XCO-ban a dobogóról kevéssel lemaradva negyedik lett.
Eredmények, ifjúsági Európa-bajnokság: * XCC, U17, fiúk: 1. Tijl Vanhaverbeke (Belgium) 15:02 perc, 2. Ondřej Bukovský (Csehország) 15:02, 3. Aubin Favre (Svájc) 15:03... 7. Szigyártó Roland (Románia) 15:13 * XCO, U17, fiúk: 1. Lars Peers (Belgium) 40:26 perc, 2. Aubin Favre 40:30, 3. Tijl Vanhaverbeke 40:42... 6. Szigyártó Roland 42:00. (miska)
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