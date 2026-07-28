Az elmúlt héten Brassó megyében rendezték az öreg kontinens egyik legfontosabb utánpótlás hegyikerékpáros eseményét. Az Alsómoécs és Fundáta között található üdülőtelepre 32 országból érkeztek sportolók, akik különböző korosztályokban mérték össze erejüket. A 15 éves kézdivásárhelyi versenyző a Cross Country Short Track és a Cross Country Olym­pic szakágban is elstartolt, előbbi viadalon 44, utóbbi megmérettetésen 119 kerékpáros küzdött az érmekért a fiúk mezőnyében. Szigyártó Roland mindkét versenyen remekült teljesített, XCC-ben a hetedik, XCO-ban a hatodik helyen végzett. U17-ben mindkét erőpróbán belga siker született, a hat kilométeres futamon Tijl Vanhaverbeke, míg a 17 kilométeres távon Lars Peers mindenkit maga mögé utasítva kaparintotta meg az aranyérmet. A román válogatott legjobb eredményét az U15-ben szereplő Diana Faur szállította, aki XCC-ben bronzérmet szerzett, míg XCO-ban a dobogóról kevéssel lemaradva negyedik lett.

Július 22. és 26. között Cheile Grădiștei adott otthont a Cross Country Short Track (XCC) és a Cross Country Olympic (XCO) ifjúsági Európa-bajnokságnak, amelyen több mint ötszáz 13 és 16 év közötti versenyző vett részt. A rangos megmérettetésen a kézdivásárhelyi Szigyártó Roland is rajthoz állt, aki U17-ben mindkét szakágban próbára tette magát, előbbit a hetedik, utóbbit a hatodik helyen fejezte be.

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