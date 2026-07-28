A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club két kiváló karatésa, Török Panka és Péter-Csiki Csanád rövid pihenőt követően megkezdte a felkészülést az őszi versenyidényre. A nyári időszak első és egyben egyik legfontosabb állomása a július 24. és 29. között Ukrajnában zajló magashegyi edzőtábor, amely kiváló lehetőséget biztosít az alapozásra és a tapasztalatszerzésre.

A Dragobratban szervezett hatnapos edzőtáborban az ukrán karate két meghatározó klubja, a Champion Karate Club Kyiv és a Leader Karate Club, valamint görög és moldovai sportolók és edzők vesznek részt. A magas szakmai színvonal kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenlevők Európa élvonalába tartozó versenyzőkkel és trénerekkel készülhessenek együtt. A szakmai munkát mások mellett Valerij Csobotar, Dioniszosz Kszenosz és Szergij Pincsuk irányítja, míg a vendégek között olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmes karatésok is szerepelnek. Az MTK Budapest és a Sport-All Sport Club csapatát Baranyi Zsófia edző és Knirsch Patrik kísérte el.

„Egy magashegyi kisvárosban vagyunk, ahol minden a felkészülésről és a sportról szól. Mi csupán egy turnusa vagyunk ennek a bázisnak, ahová nyaranta Ukrajna legjobbjai érkeznek edzőtáborozni, sportágtól függetlenül. Naponta leg­alább két edzésen veszünk részt, a foglalkozások rendkívül intenzív és motiváló légkörben zajlanak. Különleges élmény ennyi Európa- és világbajnoki érmes versenyzővel együtt készülni ugyanazért a célért. Számos alkalommal ki kell lépnünk a komfortzónánkból, viszont éppen ettől válik igazán értékessé ez a tábor. A fogadtatás rendkívül barátságos, a szakmai munka pedig egyszerűen kiváló” – fogalmazott Baranyi Zsófia.

A Dragobratban végzett magashegyi felkészülést követően a sepsiszentgyörgyi karatésok részt vesznek az MTK Budapest gyomaendrődi és az UTE szarvasi edzőtáborában, valamint a háromszéki klub által szervezett edzéseken Kommandón. Török Panka ezután egy újabb rangos nemzetközi meghívásnak tesz eleget: augusztus végén a franciaországi Poitiers-be utazik, ahol több európai válogatott versenyzővel hangolhat az őszi szezonra. (miska)