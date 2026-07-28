Harminc éve az Úr szőlőjében

A köszöntés meglepetésként érte az ünnepeltet, hiszen nem tudott a közösség ezen szándékáról. A plébános atyát a közösség nevében Kászoni Tamás harmadéves kispap köszöntötte ünnepi beszéddel. Felszólalásában kiemelte az évfordulók jelentőségét, azt, hogy mindig jó visszatekinteni a megtett útra. Továbbá a hála szavait is közvetítette, hangsúlyozva, hogy az a 13 év, amióta a plébános a csernátoni egyházközséget szolgálja, nagyon meghatározó a közösség számára. Ezt követően Csorba Zsanett és Tóth Fanni diákok köszöntötték a plébános atyát verssel és egy kis ajándékkal. Az ünnepelt a meglepettség, a hála és a meghatottság érzésével fordult az őt köszöntő közösség felé, röviden felidézve és ismertetve eddigi papi életútját.

Július 26-án, évközi 17. vasárnapon a felsőcsernátoni katolikus közösség egy kis meglepetéssel készült a szentmise végén: Kedves Tibor plébánost köszöntötték, aki a 2026-os évben ünnepli pappá szentelésének 30. évfordulóját.

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