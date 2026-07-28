A Mecklenburgi Egyházkerület ökumenikus lelkésze Kézdivásárhelyen

Látogatásának első napján, csütörtökön és a második napján, pénteken délelőtt Kolozsváron Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök vezetésével a Püspöki Hivatal munkatársai látták vendégül. Erdélyi körútja során Koszta Rebeka teológiai hallgató és Végh Nimród lelkész kíséretében számos evangélikus gyülekezetet, templomokat, óvodákat, diakóniai intézményeket, idősek otthonát, diákkollégiumot stb. keresett fel Kolozsváron, Aradon, Nagylakon, Fogarason, Halmágyon, Brassóban, Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Tatrangon, Bácsfaluban, Krizbán, Oltszakadáton és Nagyszebenben.

Pénteken a Pro Special csoport gyermekei és szülei, az evangélikus-luthe­ránus egyház képviselői, Végh Nimród helybeli lelkipásztor és dr. Erdélyi Csaba ny. főorvos fogadta Hanna Wich­mannt és Koszta Rebeka teológiai hallgatót a kézdivásárhelyi Luther Márton utcában átadás előtt álló evangélikus óvoda- és oktatási központban. Az eseményen Fejér László Ödön szenátor is jelen volt. Végh Nimród lelkész köszöntötte a vendéget, bemutatva az egyházközség tevékenységeit, majd Orbán Szilvia és Deák Szende énekkel, Nagyházi Antal pedig szavalattal örvendeztette meg a jelenlévőket. Bartis Éva a csoport nevében köszöntötte a vendéglelkészt. Hanna Wichmann lelkész vezetésével a jelenlévők egy német éneket tanultak meg, majd közösen elmondták a miatyánkot, és közvetítette Isten áldását. Kötetlen beszélgetés, ismerkedés és szeretetvendégség után bemutatásra került a város evangélikus temploma.

Az ökumenikus lelkész látogatásának fő célja a kapcsolatépítés és az együttműködési lehetőségek feltérképezése volt a Pro Special Egyesülettel és a kézdivásárhelyi szórványhitközösséggel.