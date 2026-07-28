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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Népünnepély Almásréten

2026. július 28., kedd, Közélet

Első alkalommal szervezett közös népünnepélyt Kézdialmás és Lemhény önkormányzata az almásréti Szent Kinga tábor területén. Az egynapos rendezvény központi eleme elsősorban a közösségépítés volt, de előadásokra, koncertre is sor került, a sztárvendég Tamás Gábor volt.

  • Tamás Gábor fellépése zárta a népünnepélyt. Fotó: Reketes István
    Tamás Gábor fellépése zárta a népünnepélyt. Fotó: Reketes István

Mivel a két település egyfajta falunap­pótlónak szánta a rendezvényt, így semleges névre, Réti Partyra keresztelték azt. Kora délutáni terepszemlénk során még foghíjas volt a tábor hetvenáras területe, de ez nem is csoda, hiszen elvileg kétezer ember is befér a szép környezetben lévő helyre, ahol ottjártunkkor több üstben rotyogott a tokány és a pörkölt, a hangulatért pedig lemezlovas felelt. Később a Gergely Tamás által vezetett Felső-háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar műsorára, a kézdialmási Kádár András íjászbajnok bemutatója és a Perkő Néptáncegyüttes fellépésáre szépszámú tömeg verődött össze, az est lezárására beharangozott Tamás Gábor-koncertre pedig megtelt a kert. Az előadó másfél órás koncertet adott, előadva közismert slágereit, és még duettet is énekelt egy helybelivel. A népünnepély tábortűzzel ért véget.

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Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-28 08:00 Cikk megjelenítése: 1303 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 10
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