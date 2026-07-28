Népünnepély Almásréten

Mivel a két település egyfajta falunap­pótlónak szánta a rendezvényt, így semleges névre, Réti Partyra keresztelték azt. Kora délutáni terepszemlénk során még foghíjas volt a tábor hetvenáras területe, de ez nem is csoda, hiszen elvileg kétezer ember is befér a szép környezetben lévő helyre, ahol ottjártunkkor több üstben rotyogott a tokány és a pörkölt, a hangulatért pedig lemezlovas felelt. Később a Gergely Tamás által vezetett Felső-háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar műsorára, a kézdialmási Kádár András íjászbajnok bemutatója és a Perkő Néptáncegyüttes fellépésáre szépszámú tömeg verődött össze, az est lezárására beharangozott Tamás Gábor-koncertre pedig megtelt a kert. Az előadó másfél órás koncertet adott, előadva közismert slágereit, és még duettet is énekelt egy helybelivel. A népünnepély tábortűzzel ért véget.

Első alkalommal szervezett közös népünnepélyt Kézdialmás és Lemhény önkormányzata az almásréti Szent Kinga tábor területén. Az egynapos rendezvény központi eleme elsősorban a közösségépítés volt, de előadásokra, koncertre is sor került, a sztárvendég Tamás Gábor volt.

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