Tíz lej alatt tartanák az üzemanyag árát

A jogszabályjavaslatot a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Bogdan Ivan terjesztette be. Az eredeti tervezet a gázolaj áfájának 2 százalékpontos csökkentését is előírta, de ezt a bizottsági vitán elvették. A tervezet célja a gázolaj végső árának mérséklése. Ivan szerint a jogszabály hatálybalépése a jelenlegi üzemanyagárak mellett literenként 34 banis árcsökkenéshez vezetne, a kőolaj világpiaci árának emelkedése esetén pedig a csökkenés akár 68 bani is lehet. A cél szerinte az, hogy a normál gázolaj ára legfeljebb 10 lej körül maradjon.

A tervezet a kőolajtermékek és a normál gázolaj exportjának korlátozását is előírja, a kivitelt csak a gazdasági és az energiaügyi minisztérium jóváhagyásával engedélyeznék. A javaslat emellett csökkentené az üzemanyagok biokomponens-tartalmát.

Ivan szerint az intézkedések mintegy 60 banival tarthatnák alacsonyabban a gázolaj literenkénti árát a piaci árhoz képest, ami a lakosságnak és a vállalatoknak egyaránt segítséget jelentene. Emlékeztetett arra, hogy az üzemanyagok drágulása a termékek és szolgáltatások árát is növeli.

A képviselő tájékoztatása szerint az intézkedések három hónapra szólnak, de szükség esetén kormányhatározattal újabb három hónapra meghosszabbíthatók. A pénzügyminisztérium kéthetente vizsgálná felül a jövedéki adó szintjét a Brent- és Platts-jegyzések, illetve a nemzetközi gázolajárak alapján – magyarázta.

Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter üdvözölte, hogy kikerült a tervezetből az áfacsökkentés, mert szerinte az nem lett volna összeegyeztethető az uniós joggal. A pénzügyminiszter szerint a jövedékiadó-csökkentés költségvetési vonzata várhatóan havi 100 millió lej lesz, de ez az összeg a piaci feltételektől és az árak alakulásától függ. Hangsúlyozta: az intézkedések bevezetéséhez szükséges összeget úgy kell előteremteni, hogy Románia év végén teljesítse a hiánycélt.