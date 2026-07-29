A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet irodájában (Bod Péter Megyei Könyvtár, emelet) 13 órakor kezdődik az esemény, ahol a kurátor olyan tárgyakat, dokumentumokat ismertet, amelyek nem kerültek be a kiállításba, de kortörténeti jelentőséggel bírnak. A résztvevők többek között megtekinthetik Balázs Ferenc eredeti kéziratát, a legendás Varjútanyáról készült korabeli fényképet, Gábor Dénes ex librisét, valamint számos más, ritkán látható dokumentumot és relikviát, amelyek tovább gazdagítják a Helikon szellemi örökségéről alkotott képet. 13.30-kor a csoport lesétál az Erdélyi Művészeti Központba, ahol személyes történetekkel, kulisszatitkokkal és izgalmas háttérinformációkkal vezeti végig Szebeni Zsuzsanna a látogatókat a helikoni közösség irodalmi és képzőművészeti világán.

♦ A száz éve megalapított helikoni íróközösségre emlékezve az Erdélyi Művészeti Központban nyílt rendhagyó tárlat portrékon, karikatúrákon, könyvillusztrációkon, grafikákon, festményeken és szobrokon keresztül mutatja be azokat a művészeket, akik az Erdélyi Helikon folyóirat (1928–1944) és az Erdélyi Szépmíves Céh kiadványainak arculatát formálták, illetve alkotásaikkal gazdagították a helikoni szellemiséget. ♦ A látogatók olyan kiemelkedő alkotók műveivel találkozhatnak, mint Kós Károly, Bánffy Miklós, Szolnay Sándor, Stróbl Alajos, Gallasz Nándor, Szervátiusz Jenő, Gy. Szabó Béla, Buday György, T. Karácsony Emmy, Makkai Piroska és Nagy Imre, akinek ikonikus portrésorozata máig meghatározza a Helikon vizuális emlékezetét. ♦ A kiállítás a Haáz Rezső Múzeum, a Csíki Székely Múzeum, az EMŰK összefogásával és számtalan magángyűjtemény anyagából jött össze.

IGNÁCZ RÓZSA-EMLÉKSZOBA.A Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség parókiáján látogatható az Ignácz Rózsa kovásznai írónő emlékére berendezett emlékszoba. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–15 óra között, szombaton 9–12 óráig. Szervezett csoportok előzetesen jelentkezhetnek (programon kívüli látogatásra is) a 0267 340 312-es telefonszámon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Pókember. Vadonatúj nap (román feliratos), 16.30-tól Toy Story 5 (magyarul beszélő), 18.15-től Dolce Far Niente (román feliratos), 19 órától Odüsszeia (román feliratos), 20.30-tól Backrooms – Hátsó szobák (magyarul beszélő).

Hitvilág

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP. A sepsiszentgyörgyi Csíki utcai Szent Gellért templomban augusztus 3-án, hétfőn örökös szent­ségimádási napot tartanak 10 órától 19-ig, mely szentmisével és szentségi áldással ér véget.

TERÁPIÁS PROGRAM SZENTKATOLNÁN. Tizenkét napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak augusztus 17–28. között Szentkatolnán a Bonus Pastor Alapítvány. A program szerint orvosi és pszichológiai előadások, szemináriumok, csoportfoglalkozások, kiscsoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és igei elcsendesülések révén kívánnak segíteni abban, hogy az alkohol-, játék- vagy társfüggőség miatt szenvedők megtalálhassák a szabadulást a függőségből, elsajátíthassák az ehhez szükséges eszközöket, családtagjaik pedig megtanulhassák kezelni saját problémáikat és felfedezhessék, mit jelent a hasonló gondokkal küzdők támogató közössége. A felvétel előzetes interjú alapján történik, erre személyes jelentkezés szükséges, határideje augusztus 10. Jelentkezni és további részletekről érdeklődni a bonuspastor.ro oldalon lehet.

Rádió

ÖNKÉNTESTALÁLKOZÓ. Ma délután négy órától Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián tartanak önkéntestalálkozót a Mária Rádió munkatársai.

VIII. Háromszéki Lovasnapok

Augusztus 1–2. között nyolcadik alkalommal szervezik meg a Háromszéki Lovasnapokat, a térség egyik legkedveltebb lovas- és hagyományőrző rendezvényét Nyujtódon. Az esemény célja a lovas kultúra, a székely hagyományok és a közösségi összetartozás erősítése, a szervezők szórakoztató programokkal is várják a résztvevőket korosztálytól függetlenül. A kétnapos rendezvény során látványos lovasbemutatók, ügyességi versenyek, hagyományőrző programok és családi kikapcsolódási lehetőségek várják az érdeklődőket. Különleges színfoltja az eseménynek A Gyilkos-tó legendája című lovasszíndarab. A VIII. Háromszéki Lovasnapok nem csupán verseny és szórakozás, hanem találkozási lehetőség is a lovasok, hagyományőrzők és a helyi közösségek számára. A rendezvény kiváló alkalmat teremt arra, hogy a résztvevők megismerjék a székely értékeket, a lovas életformát és együtt ünnepeljék a közösség erejét. Az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület és Kádár Horse Training Center eseménye.

Közösségi felolvasás a költő szobránál

Sepsiszentgyörgyön emlékezzünk együtt Petőfi Sándorra elhunytának évfordulóján egy-egy versének felolvasásával a nevét viselő emlékparkban. Július 31-én, pénteken a költő szobránál kedvenc Petőfi-vers felolvasása lehetséges a 20-tól 21 óráig tartó közösségi kulturális akció során. Egy-egy felolvasás ajánlott időtartama 3–4 perc. Az érdeklődőket kérik, jelentkezzenek július 31-én, pénteken 12 óráig a Bod Péter Megyei Könyvtárban, a 0267 312 133-as telefonszámon vagy a biblio@kmkt.ro címen, közölve nevet, telefonszámot és a felolvasandó vers címét.

Röviden

APRÓHIRDETÉS. Apróhirdetési és ügyfélszolgálati irodánk Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul tér 2. szám alatt hétfőtől csütörtökig 9–15, pénteken 9–13 óráig tart nyitva.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

LOMTALANÍTÁS. Folytatja vidéki lomtalanítási akcióját a Tega Rt. Régi bútorokat és ruhákat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat ma Málnásról és Málnásfürdőről, csütörtökön Sepsibodokról, pénteken Oltszemről és Zalánról szállítanak el. Honlap: tega.ro.

KÖZMŰVEK. Sepsiszentgyörgyön ma és 30-án, csütörtökön 8 és 14 óra között a Bolyai János utcában a szennyvízvezeték videoinspekciós vizsgálatát végzik. A munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében kérik az utcában lakókat, hogy lehetőség szerint az útszegély mellett ne parkoljanak, ezzel is segítve a munkagépek és a szakemberek közlekedését. A munkálatok ideje alatt a helyszínen időszakos forgalomkorlátozásra is számítani lehet.

ÁRAMSZÜNET. Előpatakon a Panorama Hotel környékén 30-án, csütörtökön 14–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

VÁROSI STRAND. A sepsiszentgyörgyi strand 9–20 óráig fogadja a fürdővendégeket.

ÚTLEZÁRÁS. Július 31-ig naponta 8.30–15.30 óráig rövid útlezárások várhatóak a Sepsiszentgyörgyről Előpatak felé vezető úton, mivel veszélyes fákat távolítanak el az útszakaszon. Kérik a járművezetőket, hogy vezessenek elővigyázatosan, tartsák be az utasításokat és legyenek türelmesek.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, augusztus 1–2-án kerül sor a termelői vásárra az Urban-Locato Kft. szervezésében.

GOMBAELLENŐRZÉS. Sepsiszentgyörgyön a központi piacon szerdánként és péntekenként 8–10, vasárnap 9–11 óráig a László Kálmán Gombászegyesület tagjai megvizsgálják a begyűjtött gombákat.

KOMMANDÓI FALUNAPOK. Augusztus 1–2. között tartják a Kommandói Falunapokat. Szombaton többek között 12 órától műemléket avatnak Kommandó községgé nyilvánításának 90. évfordulója alkalmából, a gyermekfoglalkozások mellett Diana Bucșa, Miklós Szilvia és Agárdi Szilvia zenés műsora, hőlégballonozás és tábortűz színesíti a programot. Vasárnap favágó verseny és vetélkedők, minifoci, tánc- és zenés műsorok szórakoztatják az érdeklődőket, a rendezvény tűzijátékkal zárul.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia I. gyógyszertár (0267 313 112) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max patika (0752 168 734) tart nyitva.