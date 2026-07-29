Mozgalmas hétvégén vannak túl a kézdivásárhelyi tekések, akik nemrég a Kolozsváron rendezett amatőr és veterán országos bajnokságon vettek részt. A kiváló teljesítményt nyújtó céhes városiak mérlege egy csapatban szerzett arany- és egy egyéni ezüstérem. Bár egyre nehezebb helyzetben van a felső-háromszéki teke, ezek az eredmények ismét igazolják, hogy érdemes támogatni, segíteni és odafigyelni erre a sportágra.

Szombaton a kolozsvári Györgyfalvi Sportkomplexum tekecsarnoka adott otthont az amatőr és veterán országos bajnokság küzdelmeinek, amelyen közel nyolcvan sportoló mérte össze tudását. Jelen voltak a Kézdivásárhelyi SE tekézői is, akik egyéniben és csapatban egyaránt próbára tették magukat. A Nagy László, Nagy Sándor, Kádár Béla, Várdó Olivér és Ovidiu Zlotu összeállítású csapat az amatőr kategóriában nem talált legyőzőre, így aranyérem került a céhes városi tekések nyakába, míg a Tóth Zoltán, Kádár Imre, Kelemen Géza, Nagy Ferenc és Bod András alkotta együttes a szenior korosztályban a hatodik helyen végzett. Egyéniben a legjobb eredményt az 50 év felettiek kategóriájában szereplő Kádár Béla érte el, aki 593 fával a második helyen zárt a házigazda Szelistyéi SK sportolója, Cristian Lazăr mögött.

„Nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel, és örülünk, hogy ismét versenyen vehettünk részt. Az egykori élvonalbeli tekéseink megmutatták, hogy még jócskán van bennük tartalék. Reméljük, szeptembertől ismét lesz csapata Kézdivásárhelynek, még ha a másod­osztályban is. Úgy tervezzük, hogy két együttest indítunk, amelyeknek olyan ellenfeleik lesznek, mint Jászvásár, Onești, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely és Gyergyóújfalu. A héten kell leadnunk a jelentkezésünket, és bízom benne, hogy minden jól alakul” – nyilatkozta Várdó Olivér, a KSE tekeszakosztályának vezetője, aki az 50 év felettiek mezőnyében a nyolcadik lett.

Eredmények: * csapat, amatőrök: 1. Kézdivásárhelyi SE 2238 fa, 2. Jászvásári CFR 2207 fa, 3. Szelistyéi SK 2183 fa; szeniorok: 1. Szelistyéi SK 2300 fa, 2. Kolozsvári CFR 2244 fa, 3. Jászvásári CFR 2157 fa * egyéni, +50 év: 1. Cristian Lazăr (Szelistyéi SK) 605 fa, 2. Kadar Béla 593 fa, 3. Radu Hațegan (Phoenix Buziaș) 575 fa... 8. Várdó Olivér 553 fa, 9. Nagy László 551 fa... 12. Nagy Sándor 541 fa, 13. Nagy Ferenc 525 fa... 17. Ovidiu Zlotu 492 fa; +60 év: 1. Alexandru Todean (Kolozsvári CFR) 600 fa, 2. Doru Fechete (Szelistyéi SK) 582 fa, 3. Dumitru Beșe (Kolozsvári CFR) 576 fa... 6. Kelemen Géza 559 fa... 11. Bod András 523 fa, 12. Kádár Imre 516 fa... 19. Romică Cernea 482 fa.