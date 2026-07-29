Zinédine Zidane veszi át a francia labdarúgó-válogatott irányítását. A szakszövetség szóban már novemberben megállapodott a játékosként világ- és Európa-bajnok szakemberrel, akinek érkezését végül kedden jelentették be. A szerződése a következő világbajnokság végéig, 2030 nyaráig szól.

Az 54 éves tréner Didier Deschamps-tól veszi át a nemzeti együttes irányítását. Utóbbi 2012 óta vezette a francia alakulatot, amellyel 2018-ban világbajnokságot nyert, 2022-ben döntőt játszott, idén pedig negyedik lett. Az aranylabdás Zidane a Real Madrid csapatát 2016 januárja és 2018 májusa, valamint 2019 márciusa és 2021 májusa között összesen 263 találkozón vezette. Első szerepvállalása alatt három Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett a spanyol rekordbajnokkal, második madridi korszaka óta azonban nem vállalt munkát. A királyi gárdával kétszer nyert spanyol bajnoki címet (2017, 2020), klubvilágbajnokságot (2016, 2017), Európai Szuperkupát (2016, 2017) és Spanyol Szuperkupát (2017, 2020).

„Ez egy különleges pillanat, mert tizennégy év elteltével új szövetségi kapitányunk lesz, és különleges a mellettem ülő személy miatt is. Zinédine a francia labdarúgás egyik legendája, aki évek óta azt hangoztatta, hogy az álma a francia válogatott irányítása” – mondta a sajtótájékoztatón Philippe Diallo, a francia szövetség elnöke. Hozzátette, tavaly februárban azt követően találkoztak először a szakemberrel, hogy Deschamps jelezte, a világbajnokság után távozni szeretne.

„Számomra ez az álom. Az elmúlt öt évben voltak ajánlataim kluboktól, viszont mindre nemet mondtam, mert engem csak ez a lehetőség érdekelt. Rengeteg érzelem kavarog bennem, készen állok a kihívásra. Ma megkaptam a lehetőséget arra, hogy vezessem ezt a csapatot, és mindent megteszek, hogy nyerjünk. Egyúttal, gratulálok Didier-nek az emlékezetes évekhez” – mondta Zidane, aki 1994 és 2006 között 108-szor játszott a francia válogatottban, 37 gólt szerzett; 1998-ban világ-, 2000-ben Európa-bajnok lett.

Franciaország legközelebb a Nemzetek Ligája A-csoportjában lép pályára, ahol Olaszország, Belgium és Törökország lesz az ellenfele. Zidane szeptember 25-én Törökországban mutatkozik be a nemzeti alakulat kispadján, aztán három nappal később Belgiumban irányítja az együttest. Október 2-án az olaszokat, október 5-én pedig a belgákat fogadják a Stade de France-ban. A csoportkört november 12-én Olaszországban, majd november 15-én Bordeaux-ban a törökök ellen zárják.