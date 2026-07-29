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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. július 29., szerda, Szabadidő
  • Figyelni és értékelni... Fotó: Albert Levente
    Figyelni és értékelni... Fotó: Albert Levente
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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-29 08:00 Cikk megjelenítése: 986 Olvasóink értékelése: 4.25 Szavazatok száma: 4
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2026-07-29: Sport - :

Zidane a francia válogatott új szövetségi kapitánya (Labdarúgás)

Zinédine Zidane veszi át a francia labdarúgó-válogatott irányítását. A szakszövetség szóban már novemberben megállapodott a játékosként világ- és Európa-bajnok szakemberrel, akinek érkezését végül kedden jelentették be. A szerződése a következő világbajnokság végéig, 2030 nyaráig szól.
2026-07-29: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Az egész világba szállítanak (Tulajdonost vált a Walor)

2007 óta van jelen Sepsiszentgyörgyön a Walor cég. Egy multinacionális cégcsoport tagjaként, speciális alkatrészeket gyártó vállalatként folyamatosan fejlődött, az elmúlt hét végén pedig tulajdonváltáson esett át. Román Zoltán ügyvezető igazgató egyebek mellett a precíziós alkatrészgyártás kuliszatitkaiba is bevezetett.
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