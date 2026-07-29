– Légzsákkomponenseket gyártunk, a gyújtóberendezéshez egy speciális fémperselyt nagy teljesítményű esztergagépekkel a világ vezető legzsákgyártóinak. A több méretben általunk gyártott fémpersely teremti meg a kapcsolatot a gépjármű számítógépe és a robbanótöltet között. Így egy hírtelen lassulásnál, például ütközésnél begyúl a gázgenerátor, amelyik feltölti a légzsákot. Speciális, ugyanakkor precíziós, hibátlan alkatrészeket lehet csak értékesíteni, hiszen egyetlen beszerelt hibás persely is életekbe kerülhet. Ezért rendkívül fontos a pontos munka és a nagyon alapos ellenőrzés. Nagyon kevesen ismerik a világon azt a techológiát, hogy hogyan lehet nagy mennyiségben és megfelelő hatékonysággal ilyen hibátlan alkatrészeket gyártani. Egyéb termékeink között szerepelnek például differenciálműhöz tengelyek vagy elektromos kormányzáshoz csapágyházak, illetve kuplungkábelhez csatlakozó csukló is. Valójában nem közvetlenül az autógyártó vonalra kerülnek a termékeink, hanem másod- vagy harmadrendű beszállítóknak értékesítjük azokat, akik összeszerelik és azt szállítják a gyártóvonalra. Világszerte az eladott autók közel fele tartalmaz legalább egy, a Walor Precision Turning által gyártott precíziós alkatrészt.

Tulajdonosváltás

– A napokban véglegesítették a Walor Románia három gyáregységének értékesítését. Mit jelent a tulajdonosváltás?

– A vállalatot eredetileg egy francia család birtokolta, és az idők folyamán, egymást követő fejlesztések révén több vállalkozásból és gyártóüzemből álló ipari csoporttá nőtte ki magát. Később a német Ferral United ipari csoport részévé vált. A csoport precíziós megmunkálási divíziója, a Walor Precision Turning három gyártóüzemből áll: a Sepsiszentgyörgyi üzem mellett egy mexikói leányvállalatból és egy franciaországi gyártóüzemből.

E három gyártóüzem tulajdonjoga most átkerült a Reed Capitalhoz, egy francia független befektetési társasághoz, amely az ipari vállalkozások hosszú távú fejlesztésére specializálódott. Közös célunk, hogy felgyorsítsuk nemzetközi növekedésünket, folytassuk a diverzifikációt és befektessünk új technológiákba, miközben megőrizzük azokat az erősségeket, amelyek a Walor Precision Turningot elismert globális beszállítóvá tették.

Nemzetközi jelenlétünk valódi stratégiai előnyt jelent. Lehetővé teszi számunkra, hogy közel legyünk a világ vezető autóipari gyártási központjaihoz, és ügyfeleinket nagyobb reagálóképességgel, rugalmassággal és versenyképességgel szolgálhassuk ki. Három telephelyünk egymást kiegészítő képességei kulcsfontosságúak ipari teljesítményünkhöz, és szilárd alapot biztosítanak a jövőbeli növekedéshez.

Ami változni fog, az a vállalatunk neve, mivel a többi, elsősorban kovácsolási tevékenységekre összpontosító Walor International vállalkozás továbbra is a Ferral United része marad. Ügyfeleink számára azonban sem a minőség, sem a kapcsolattartás, sem az ellátás folytonossága tekintetében nem változik semmi. A vezetői csapat is változatlan marad, és továbbra is irányítja az üzletágat, építve a vállalat elismert technológiai és ipari szakértelmére, a csapatok elkötelezettségére, a régóta fennálló ügyfélkapcsolatokra, valamint arra a bizonyított képességére, hogy nagy pontosságú fémalkatrészeket gyártson a legmagasabb minőségi és megbízhatósági szabványok szerint. A Reed Capitallel közösen várjuk, hogy megnyissuk ezt az új fejezetet a növekedésünk felgyorsításával, ipari horizontunk kiszélesítésével, valamint hosszú távú lehetőségek teremtésével munkatársaink, ügyfeleink és partnereink számára.

– Mekkora a sepsiszentgyörgyi telephely kapacitása, hány munkavállalót foglalkoztatnak?

– Jelenleg több mint 170 alkalmazottunk van, volt már több is, de a piac megköveteli a folyamatos optimalizálást, hatékonyságnövelést, hogy az egész világon működő, viszonylag kevés versenytársunkkal tudjuk tartani a lépést. A Walor Románia éves szinten mintegy huszonnégy millió eurós forgalmat bonyolít le, a Walor Mex leányvállalattal közösen pedig negyvenmilliós közös forgalmat értünk el az utóbbi években, amely után Romániában adózunk. Kezdetektől a Walor Ro versenyképessége kimagasló volt a csoporton belül, az utóbbi években változó eredményeink voltak amiatt, hogy a magas energiaárakat, az inflációs nyomást nem mindig tudjuk beépíteni a termékek árába, mivel globális piacon versenyzünk.

Minden egyes darab igényes ellenőrzésen esik át

Folyamatos fejlődés

– Hogyan kerül egy ilyen speciális beszállítói tevékenység épp Sepsiszentgyörgyre?

– A Renault felvásárolta a Dacia márkát, ezáltal a beszállítói hálózata is megtelepedett Romániában, hasonló módon az akkori francia Walor telephely kliense, az Autoliv meghívta az ő beszállítói láncát a kelet-európai bővítésre. A technológiát a francia alapítók dolgozták ki, Sepsiszentgyörgyre pedig mondhatni egy véletlennek és az előző igazgató kapcsolatain keresztül esett a választás, mert – a korábbi IAME kapcsán, ahol most is működünk – létezett már egy alap infrastruktúra, illetve szakértelem, amire lehetett építeni. A fejlődés folyamatos volt, az európai piac után jött az amerikai, illetve a kínai, így került sor a mexikói leányvállalat megnyitására. Két-három éve azonban elértünk egy olyan szintet, ahonnan már nehezebben tudunk növekedni a meglévő termékekkel, hiszen lényeges piaci részesedésünk van ezen termékek szintjén. De mivel több kontinensre is szállítunk, az elektromos autókra való áttérés nem befolyásolja piacunkat, és egyre több lékzsákot szerelnek a járművekbe, ezáltal az európai autópiac mintegy tizenöt-húsz százalékos csökkenése közepette is tudtuk tartani az eladási szintet, esetleges csökkenő rendeléseinket sikerült pótolnunk újabb projektekkel.

– Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosváltással együtt új piacok, másfajta alkatrészek gyártása is tervben van?

– Igen, új stratégiai termékskálát céloztunk meg, egy, az úgynevezett adaptív felfüggesztéshez szükséges, szintén speciális alkatrésszel, amit már Mexikóban elindítottunk, és ennek az európai gyártására kaptunk szándéknyilatkozatot meglévő kliensünk, a ZF részéről. Ez a projekt több millió eurós beruházást jelent, amely magában foglalja a gyártási kapacitás bővítését, valamint a gépek beszerzését és üzembe helyezését. A beruházás az új részvényes támogatását is élvezi. A gyártásunkat a jelenlegi telephelyen bővítjük. Nagyon szűk határidőkkel dolgozunk, terveik szerint jövő év elején már elindul a sorozatgyártás.

A stratégiánk továbbra is változat­lan: magas hozzáadott értékű, komp­lexitású termékek hatékony gyártása, illetve az, hogy egy adott területen a világ élvonalába tartozzunk.

Kulcs a sikerhez

– A befektetés új munkahelyeket is jelent?

– Igen, terveink szerint akár egy tucat új munkahely is létrejön, de a hatékonyság érdekében folyamatosan fejlesztjük, automatizáljuk a gyártási, illetve az ellenőrzési folyamatainkat, az új munkahelyeket elsősorban a meglévő és felszabaduló személyzettel töltjük ki, amennyiben szükség lenne rá, külső munkaérőt is toborzunk. Egy mérnöki, illetve technikusi pozíciót már betöltöttünk, ezek szükségesek az előkészítési fázishoz. Egyébként alapvetően mi képezzük ki a szakszemélyzetet, hiszen nagyon precíz tudásra, igényes hozzáállásra van szükség ahhoz, hogy hibátlan termékeket állítsunk elő. Volt egy időszak, amikor potenciális munkaerőhiánnyal is szembesültünk, de a világjárvány után ez valamelyest enyhült, sőt, fiatalok is jönnek: a helyi szakközépiskolából évente 8–10 fiatal itt gyakorlatozik, azok közül néhányan az iskola elvégzése után munkára is jelentkeznek. A gépkezelői munkakör szakértelmet követel, az ellenőrzői pedig különös figyelmet, a gépeink folyamatosan működnek, négy műszakkal, három váltásban dolgozunk, csak ünnepekkor állunk le néhány napra vagy hétre. Ez elengedhetetlen a nagy teljesítményű gépek hatékony kihasználásához, a leállások technológiai veszteséggel járnak.

– Mi a kulcsa a sikeres működésnek?

– A minőségi alkatrész hatékony gyártása hozzánőtt a kultúránkhoz, mondhatni a DNS-ünkhöz, az alkalmazottakkal és partnereikkel való bizalmi és felelősségteljes viszonyunk garantálja a hosszú távú kapcsolatok kiépítését és fenntartását, másképp nem működik.

Ezt a sikerreceptet szeretnénk továbbra is követni. A tulajdonosváltás nem érinti a munkaszerződéseket és a munkakörülményeket, és teljes folytonosságot biztosítunk munkatársaink, ügyfeleink és partnereink számára. A tranzakció következtében nem lesz átszervezés vagy létszámleépítés.

Várjuk a Reed Capitallel közös új fejezetet. Hosszú távú elkötelezettségük és vállalkozói szemléletük segíteni fog abban, hogy felgyorsítsuk növekedésünket, új ipari piacokra terjeszkedjünk és továbbra is befektessünk az innovációba, miközben megőrizzük azt a szakértelmet, rugalmasságot és ügyfélközpontúságot, amelyek mindig is jellemezték vállalkozásunkat.