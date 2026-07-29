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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Franciaországba visznek medvéket

2026. július 29., szerda, Belföld

Romániából először telepítenek medvéket külföldre, egy franciaországi állatparkba.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

A négy nagyvadat a zernesti medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben. A rezervátumot működtető egyesület közlése szerint a kitelepítendő állatok két és fél évesek, testvérek. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket egy nap alatt a Parc Animalier de Sainte-Croix-ba. A park egyik célja a látogatóknak a természet tiszteletére nevelése. A Zernest mellett található Libearty Bear Sanctuary Európa legnagyobb barnamedve-menhelye. Több mint 130 medve otthona, amelyeket korábban fogságban, sanyarú körülmények között tartottak. A 69 hektáros, tölgyerdővel borított területen most az állatok természetes körülmények között élnek.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-29 08:00 Cikk megjelenítése: 1387 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 6
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