Franciaországba visznek medvéket

A négy nagyvadat a zernesti medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben. A rezervátumot működtető egyesület közlése szerint a kitelepítendő állatok két és fél évesek, testvérek. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket egy nap alatt a Parc Animalier de Sainte-Croix-ba. A park egyik célja a látogatóknak a természet tiszteletére nevelése. A Zernest mellett található Libearty Bear Sanctuary Európa legnagyobb barnamedve-menhelye. Több mint 130 medve otthona, amelyeket korábban fogságban, sanyarú körülmények között tartottak. A 69 hektáros, tölgyerdővel borított területen most az állatok természetes körülmények között élnek.

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