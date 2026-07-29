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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Érik a felfüggesztés

2026. július 29., szerda, Belföld

George Simion bírálta tegnap Nicușor Dant, amiért még nem nevezett meg miniszterelnök-jelöltet, és kijelentette, hogy az államfő egyre inkább megalapozza a tisztségéből való felfüggesztésére irányuló eljárást.

  • Fotó: Facebook / George Simion
    Fotó: Facebook / George Simion

Sajtótájékoztatóján a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke hangsúlyozta, Romániának 84 napja nincs teljes jogkörű kormánya, ami szerinte Nicușor Dan felelőtlenségét bizonyítja és az alkotmány súlyos megsértését jelenti. „A politikai válságot demokratikus és alkotmányos úton kell lezárni. Stabilitásra, kiszámíthatóságra és mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség” – jelentette ki.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-29 08:00 Cikk megjelenítése: 1332 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 6
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