Érik a felfüggesztés

Sajtótájékoztatóján a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke hangsúlyozta, Romániának 84 napja nincs teljes jogkörű kormánya, ami szerinte Nicușor Dan felelőtlenségét bizonyítja és az alkotmány súlyos megsértését jelenti. „A politikai válságot demokratikus és alkotmányos úton kell lezárni. Stabilitásra, kiszámíthatóságra és mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség” – jelentette ki.

George Simion bírálta tegnap Nicușor Dant, amiért még nem nevezett meg miniszterelnök-jelöltet, és kijelentette, hogy az államfő egyre inkább megalapozza a tisztségéből való felfüggesztésére irányuló eljárást.

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