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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

KézdivásárhelyUniós pályázat a városközpont felújítására

2026. július 29., szerda, Közélet

A történelmi városközpont felújításának első szakaszáról döntött hétfői ülésén Kézdivásárhely önkormányzata. A képviselő-testület jóváhagyta azt a pályázatot, amelynek révén európai uniós támogatásból folytatódhat a belváros rehabilitációja a Központi Régió Program keretében.

  • A tervezett felújítás a központnak ezt a részét érinti. A szerző felvétele
    A tervezett felújítás a központnak ezt a részét érinti. A szerző felvétele

Bokor Tibor polgármester a napirendi pont ismertetésekor hangsúlyozta, hogy a mostani projekt nem a teljes történelmi központ felújítását foglalja magában, hanem annak egy jól meghatározott szakaszát. Ez a pályázat a központ első részére vonatkozik, arra a szakaszra, amely a kaszárnyától indul és a református templomig tart – fogalmazott a városvezető.

A tanács elé terjesztett dokumentáció szerint a beruházás összértéke 5,2 millió lej, amelyet az önkormányzat európai uniós forrásból kíván megvalósítani. A projekt keretében a városnak önrészt is kell biztosítania. A tanács­ülésen elhangzott, hogy a kézdivásárhelyi önkormányzat vállalja a kétszázalékos kötelező önrészt, valamint minden olyan nem elszámolható költséget, amely a beruházás során felmerül. Ez összesen közel kétmillió lejes önkormányzati hozzájárulást jelent.

A pályázati dokumentáció szerint a város a kivitelezés mellett vállalja az esetlegesen felmerülő többletköltségek fedezését, valamint a projekt hosszú távú fenntartásához szükséges működési és karbantartási kiadásokat is. A beterjesztés indoklása szerint a beruházás célja a történelmi belváros városképi és funkcionális megújítása, amely egyszerre szolgálja a lakosság életminőségének javítását és a város turisztikai vonzerejének növelését. A projekt a közterek regenerálása mellett az épített örökség értékeinek jobb kihasználását, valamint a fenntartható városfejlesztést is támogatja. A program részeként tájékoztató kampányok és más településekkel megvalósuló szakmai együttműködések is szerepelnek.

A tanácsülésen Balázs Attila tanácstag kifejtette: EMSZ-es kollégáival megszavazza ezt a tervezetet, mivel úgy értékelik, hogy legalább a főtér egy része megújul. Ugyanakkor jelezte, hogy a felújítás további fejezeteiről csak akkor szeretne dönteni, ha részletesebb terveket is megismerhet. Ezzel a városvezetés is egyetértett, hangsúlyozva, hogy a főtér felújításáról szélesebb körű konszenzus szükséges. 

Bokor Tibor polgármester hangsúlyozta: amikor időszerű lesz a főtér felújítása (korábban az elöljáró azt nyilatkozta lapunknak, hogy a közeljövőben erre semmi esélyt nem lát – szerk. megj.), külön szakmai bemutatót szerveznek, ahol a tervezők ismertetik a városközpontot illető rehabilitációs elképzeléseket. „Dolgozunk rajta, és szeretnénk, hogy a következő szakaszok előtt minden részletet közösen átbeszéljünk” – tette hozzá a polgármester.

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Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-29 08:00 Cikk megjelenítése: 1933 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 9
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