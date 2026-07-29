A háromszéki idei végzős pedagógusok gyengébben teljesítettek a tanügyi pályán már jártas kollégáiknál, míg az összes vizsgázó 47,09 százaléka írta meg a július 21-i versenyvizsgán a hetes átmenőt, az idei végzősök csupán 37,9 százaléka vette sikeresen az akadályt – közölte az oktatási minisztérium a tegnapi előzetes eredmények kihirdetésekor.

A megyei tanfelügyelőség korábbi közlése szerint a háromszéki oktatási intézményekben 74 végleges állást (ebből 66 teljes katedra), 222 helyettesítői és 283 teljes normának megfelelő 1099 töredékpozíciót hirdettek meg a július 21-i versenyvizsgára, amelyre 583-an jelentkeztek. A 7-es általánost elérő pedagógusok pályázhatnak végleges katedrára, ha a meghirdetett állások között nem találnak megfelelőt, ők is választhatnak a meghatározott időre ajánlott lehetőségek közül az augusztus 5–6-i nyilvános katedraelosztáson, azt megelőzően ellenben bárki megóvhatja a tegnap kihirdetett előzetes eredményét ma déli 12 óráig.

A versenyvizsga végleges eredményeit augusztus 4-én teszik közzé, a vizsgázó pedagógusok addig is tanulmányozhatják a felajánlott címzetes, helyettesítői és töredékállások listáját a megyei tanfelügyelőség honlapján.