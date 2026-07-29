Fel kell készülni a vészhelyzetekre

Vészhelyzetek – például árvizek, földrengések, viharok – bármikor bekövetkezhetnek, ezért fontos, hogy a lakosság előre felkészüljön és megfelelő forrásból tájékozódjon a szükséges teendőkről – hívta fel a figyelmet Ráduly István kormánymegbízott júliusi havi sajtótájékoztatóján.
A prefektus hangsúlyozta: a felhívással nem szeretne riadalmat kelteni, ugyanakkor úgy látja, sokan – különösen a fiatalabb generáció tagjai – nincsenek felkészülve egy esetleges válsághelyzetre, pedig a baj bármikor bekövetkezhet. Például egy hirtelen jött árvíz, amilyenre Háromszéken is volt példa, pillanatok alatt megsemmisítheti az otthont. Ilyen helyzetekben nincs idő arra, hogy az emberek irataikat, értékeiket kimentsék, ezért fontos felkészülni.
Kovászna megye prefektusa arra biztatta a lakosságot, hogy tájékozódjanak a Katasztrófavédelmi Főosztály (DSU) hivatalos platformján, a fiipregatit.ro weboldalon, ahol hasznos információkat és gyakorlati tanácsokat nyújtanak arra vonatkozóan, hogyan kell helyesen cselekedni földrengés, árvíz, tűzeset, vihar, hőhullám vagy más veszélyhelyzet esetén. A prefektus egyúttal arra is ösztönözte a lakosságot, hogy időben állítsanak össze családi vészhelyzeti csomagot, készítsenek cselekvési tervet rendkívüli helyzetekre, és azt is kérte, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak, mert a megfelelő felkészültség és a hiteles információk döntő szerepet játszhatnak az emberi élet és a javak megóvásában.
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