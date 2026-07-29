Falunapra készül Bodos

A közigazgatásilag Baróthoz tartozó Bodosban augusztus 1-jén, szombaton szervezik meg a falunapot, melyre Biharugra testvértelepülésről is várnak vendégeket.
Makra Tibor polgármester vezetésével a Békés megyei településről 21 vendég érkezik, akiket a helyiek szállásolnak el, és akikkel együtt nemcsak a falunapot ünneplik meg a bodosiak, de azelőtt, pénteken közös kiránduláson vesznek részt, ellátogatnak Hargita megyében a Jézus szíve kilátóhoz és a Madarasi-Hargita csúcsán levő kopjafákhoz is. Vasárnap Zalánpatakot keresik fel.
Iszlai Kamill Zsolt bodosi református lelkésztől megtudtuk, hogy a vasárnap délelőtti istentiszteleten Nagy Viktor biharugrai vendéglelkész hirdeti az igét. A baróti polgármesteri hivatal támogatásával megvalósuló falunap vendége lesz a sepsiszentgyörgyi Kisködmön együttes, ugyanakkor muzsikál másodmagával a felső-háromszéki Szász Béla kántor is. Az ünnepre a Budai Emília Közösségi Ház udvarán kerül sor, melyre más szórakoztató programokkal is készül a 430 református lelket számláló bodosi közösség. Ugyanakkor a falu, melyben idén két temetést és két esküvőt jegyeztek eddig, szeptember 10-én püspöki vizitáció fogadására is készül.
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