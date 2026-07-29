Kézdivásárhelyen találták meg az ellopott gépkocsit

Az ellenőrzések nyomán a keresett autót vasárnap hajnalban sikerült beazonosítani és megállítani Kézdivásárhely területén. A rendőrök ellenőrizték a járműben tartózkodók személyazonosságát, majd a Brassó megyei rendőrök őrizetbe vették őket, és folytatják az ügy kivizsgálását. (dvk)

A háromszéki rendőrök segítségét kérték a hétvégén a Brassói Megyei Rendőrkapitányság kollégái egy olyan személygépkocsi felkutatásához, amelyet egy olyan telephelyről loptak el, ahol forgalomból kivont járműveket tárolnak.

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