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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Kézdivásárhelyen találták meg az ellopott gépkocsit

2026. július 29., szerda, Közélet

A háromszéki rendőrök segítségét kérték a hétvégén a Brassói Megyei Rendőrkapitányság kollégái egy olyan személygépkocsi felkutatásához, amelyet egy olyan telephelyről loptak el, ahol forgalomból kivont járműveket tárolnak.

  • Fotó: Facebook / Poliția Română
    Fotó: Facebook / Poliția Română

Az ellenőrzések nyomán a keresett autót vasárnap hajnalban sikerült beazonosítani és megállítani Kézdivásárhely területén. A rendőrök ellenőrizték a járműben tartózkodók személyazonosságát, majd a Brassó megyei rendőrök őrizetbe vették őket, és folytatják az ügy kivizsgálását. (dvk)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-29 08:00 Cikk megjelenítése: 1444 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 9
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