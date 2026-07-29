Elütöttek egy gyermeket

A rendőrségi vizsgálat nyomán kiderült, hogy a hétéves gyermeket a Szabadság utcában ütötte el egy autó, miközben tiltott helyen kelt át az úton. A gépkocsi vezetője, egy 40 éves hölgy azonnal kórházba szállította ellátásra. A sofőrt alkoholszondába fújatták, a mérőműszer szerint nem fogyasztott alkoholt, mielőtt volán mögé ült. A történtek pontos körülményeinek felderítésére vizsgálat indult. (dvk)

Pénteken délután arról értesítették a kézdivásárhelyi rend­őröket, hogy a helyi kórház sürgősségi osztályára egy közlekedési balesetben sérült kiskorú érkezett.

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