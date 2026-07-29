Éjszakai rongálás Torján

A megyei rendőrkapitányság beszámolója szerint az út mellett parkoló autók visszapillantó tükreit törték le ismeretlenek. Az ügy felderítésére indított nyomozás során a rendőröknek sikerült azonosítaniuk egy 18 éves helybeli lakost, akit a rongálás elkövetésével gyanúsítanak. A fiatalembert 24 óra őrizetbe vették, az ügyben eljárás indult. (dvk)

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