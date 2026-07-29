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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Éjszakai rongálás Torján

2026. július 29., szerda, Közélet

Nyolc gépjárművet rongáltak meg csütörtökről péntekre virradóan Torján.

  • Fotó: Pexels.com
    Fotó: Pexels.com

A megyei rendőrkapitányság beszámolója szerint az út mellett parkoló autók visszapillantó tükreit törték le ismeretlenek. Az ügy felderítésére indított nyomozás során a rendőröknek sikerült azonosítaniuk egy 18 éves helybeli lakost, akit a rongálás elkövetésével gyanúsítanak. A fiatalembert 24 óra őrizetbe vették, az ügyben eljárás indult. (dvk)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-29 08:00 Cikk megjelenítése: 1376 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 7
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