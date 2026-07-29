Háromszék legveszélyesebb útszakaszai

A háromszéki utakon hat hónap alatt 23 súlyos közúti baleset történt, ezekben három személy életét vesztette, 22-en pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A rendőrség összesen nyolc balesetveszélyes útszakaszt azonosított, többségüket a 11-es országút mentén – derült ki a 2026 első fél évére vonatkozó közlekedésrendészeti helyzetképből.

Az év első felében történt 23 súlyos közlekedési baleset közül négyet kerékpárosok szabályszegése okozott, három esetben lovas szekér, további egy-egy alkalommal gyalogos, illetve elektromos rolleres volt érintett – számolt be Ramona Cozma rendőrfőbiztos, a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztályának vezetője a prefektus júliusi sajtótájékoztatójának keretében. Mint mondta, országunk még mindig az uniós rangsor élmezőnyében szerepel a halálos közúti balesetek számát tekintve, Kovászna megyében hosszú távon kedvező tendencia figyelhető meg, 2019-hez viszonyítva számottevően javultak a statisztikák.

A rendőrség nyolc kiemelten balesetveszélyes útszakaszt tart nyilván Kovászna megyében. Közülük hat a 11-es országúton található: a Kökös és Uzon közötti szakaszon, a rétyi körforgalomnál, a Maksa és Dálnok közötti szakaszon, Csernáton térségében, a sárfalvi útkereszteződésnél, Bereck térségében. További két veszélyes szakaszt a 12-es országút mentén találunk: Sepsiszentgyörgy északi kijáratától egészen a sepsikőröspataki letérőig, illetve Sepsibükszád térségében, Hargita megye határáig. A rendőrség ezeken a helyszíneken gyakrabban végez sebesség-ellenőrzést, ugyanakkor rendszeresen kezdeményezi a közúti jelzések korszerűsítését.

A közlekedés minden résztvevőjét szemmel tartják

A balesetek megelőzése érdekében a közlekedésrendészet az első fél évben 1468 ellenőrzési akciót szervezett, amelyek során a gyorshajtás, az ittas vezetés, a szabálytalan előzések, valamint a gyalogosok, kerékpárosok, elektromos rolleresek és a szekérrel közlekedők szabályszegéseit ellenőrizték. Ezek során 253 bűncselekményt állapítottak meg, több mint 11 ezer szabálysértési bírságot szabtak ki, 868 vezetői engedélyt vontak be ideiglenesen, valamint 491 forgalmi engedélyt vontak vissza.

Ahhoz képest, hogy az utóbbi időben országszerte megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek, Kovászna megyében hat hónap alatt egy súlyosabb eset történt. A rend­őrfőbiztos emlékeztetett arra, hogy a rollerek a kerékpárokkal azonos járműkategóriába tartoznak, használóiknak tehát ugyanúgy figyelembe kell venniük a közlekedési előírásokat, mint a bicikliseknek.

Jó hír, hogy Kovászna megyében csökkenő tendenciát mutat a pszichoaktív szerek hatása alatt vezetők száma. 2026 első fél évében 109 célzott ellenőrzést hajtottak végre, és a rendőrfőbiztos elmondása szerint 2019 óta – amióta ő lépett a közlekedési osztály élére – még nem történt olyan halálos vagy súlyos közlekedési baleset a megyében, amelyet kábítószer vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló sofőr okozott volna.