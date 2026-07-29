Háromszék négy kórházának dolgozói, a Sanitas megyei szakszervezeti tömbjéhez tartozó egészségügyi alkalmazottak is bekapcsolódtak az ágazatban tegnap országszinten kirobbant általános sztrájkba. A megye egészségügyi intézményeiben az ellátás egyharmadát biztosítják, a sürgősségi segítségnyújtás zavartalan, a helyzetről folyamatosan egyeztetnek a szakszervezet képviselői és a kórházak vezetői – tájékoztatott az érdekvédelmi szervezet.

Vasile Neagovici, a Sanitas megyei vezetője lapunk elmondta, tegnap reggel nyolc órakor több száz háromszéki kollégájuk csatlakozott a munkabeszüntetéshez, amelynek elindítását korábban 1400-an aláírásukkal is támogattak. Ezt megelőzően egyeztettek a kórházak vezetőségével, kidolgoztak egy tervet a betegek, a munkatársak, az intézmények szükségleteit szem előtt tartva, mert úgy becsülik, a hét elején kezdődött tiltakozás akár hosszú távú is lehet. Érezhető a felháborodás, az emberek nagyon elégedetlenek – jelentette ki –, hiszen egy hónapja eredménytelen minden olyan tárgyalás, találkozó, megbeszélés vagy utcai tiltakozás, amellyel a szakszervezet az egészségügyben dolgozók és az ágazat helyzetére figyelmeztetett, mielőbbi megoldásokat követelve.

„Nyitottak vagyunk a párbeszédre, a törvény is erre kötelez, nem kívánjuk a sztrájkot, várjuk a csodát” – fogalmazott a szakszervezeti bizalmi, aki szerint kérdéses, hogy kivel tudnak a követeléseikről – méltányos bérezés, finanszírozás, létszámstop feloldása – érdemben tárgyalni, hiszen az országnak ügyvivő kormánya van, így megfelelő hatáskörrel rendelkező tárgyalópartnerük sincs. Megjegyezte, a kedvezőtlen jogszabályi változások nem csupán a kórházak, hanem más intézmények dolgozóit is érintik, így például a mentőszolgálatok munkatársait, akik ugyan nem szüntethetik be a munkát, a Sanitas megmozdulását azonban támogatják.

Lapunk kérdésére Vasile Neagovici elmondta, a sepsiszentgyörgyi járóbeteg-rendelőben tegnap fogadták a pácienseket, amennyiben azonban olyan döntés születik, hogy teljes mértékben felfüggesztik a tevékenységet, arról előbb tárgyalnak, a közvéleményt pedig időben tájékoztatják. Hangsúlyozta, a betegek szükségletei elsődlegesek, törvény kötelezi őket arra, hogy sztrájk idején az ellátást részben biztosítsák, ezért is egyeztetnek folyamatosan az intézményvezetőkkel. A sztrájk egyelőre folytatódik – szögezte le.

„Értjük a kollégák követeléseit, és a betegek is megértik, a sztrájkhoz való jogukat törvény szabályozza, ezt nem lehet korlátozni” – fejtette ki tegnap András-Nagy Róbert, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere, akit az általános munkabeszüntetés kapcsán kérdeztünk. Elmondta, azt kérte a szakszervezet képviselőitől, találjanak olyan megoldásokat, amelyek révén a lehetőségek függvényében szavatolható a betegellátás folytonossága. Azt kérte, hogy a tiltakozás idején ne veszélyeztessék az ellátást, ne sérüljön a kórházban fekvő betegek napi ellátása, illetve biztosítsák a sürgősségi műtéteket, a sürgősségi osztály működését. Ami a járóbeteg-rendelőt illeti, minden pácienst fogadtak, akinek tegnapra időpontja volt, bár a tevékenység ott is leállt egy időre – fűzte hozzá.