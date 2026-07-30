Elhalálozás
Fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, feleség, nagynéni, anyós, rokon, jó barát, jó szomszéd, az albisi születésű sepsiszentgyörgyi DAN (KISS) JOLÁN életének 82., özvegységének 24. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat 2026. július 31-én, pénteken 13 órakor helyezzük végső nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugodjon békében, emléke legyen áldott.
A gyászoló család
1121374
Megemlékezés
Szomorú szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a lisznyói születésű uzoni KÓNYA ÉVÁRA halálának 8. évfordulóján.
Szerettei
1121365
A temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, aki virágot, mécsest visz kezében, olyan is, aki bánatot visz szomorú szívében. Öt éve már, hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben még most sem találtunk. Sírod előtt állunk, talán Te is látod, körülötted van ma is szerető családod. Eljöttünk újra tisztelni Téged, szívünkben hordjuk örök emléked. Te voltál nekünk a biztató remény, nehéz napjainkban is az utat mutató fény. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Tudjuk, hogy csodára hiába várunk, nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk. Fájó szívvel emlékezünk a szentivánlaborfalvi id. BARICZ ISTVÁNRA halálának ötödik évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4337123
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