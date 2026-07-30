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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. július 30., csütörtök, Szabadidő
  • Kincsek a Székely Nemzeti Múzeumban. Fotó: Demeter Virág Katalin
    Kincsek a Székely Nemzeti Múzeumban. Fotó: Demeter Virág Katalin
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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-30 08:00 Cikk megjelenítése: 1456 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 17
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Mi, hol, mikor?

Közösségi felolvasás a költő szobránál
Sepsiszentgyörgyön közösségi megemlékezés lesz Petőfi Sándor elhunytának évfordulóján egy-egy versének felolvasásával a nevét viselő emlékparkban. Július 31-én, pénteken a költő szobránál kedvenc Petőfi-vers felolvasása lehetséges a 20-tól 21 óráig tartó közösségi kulturális akció során. Egy-egy felolvasás ajánlott időtartama 3–4 perc.
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