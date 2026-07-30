Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kardcsapat a hongkongi vívó-világbajnokságon. A nyolcaddöntőben a dél-koreaiakkal szemben aranytussal alulmaradó, olimpiai bajnok férfi párbajtőrcsapat a tizedik helyen végzett a távol-keleti seregszemlén.

A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal jobbnak bizonyult. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45–41-re diadalmaskodott. A döntő elején a kínaiak kerültek előnybe, azonban Szűcs Luca remek vívással fordított, így a magyar gárda a harmadik asszó után már 15–13-ra vezetett. A folytatásban Spiesz Anna és Battai Sugár is hozzájárult az előny növeléséhez, bár a kínaiak többször is felzárkóztak. Az utolsó asszó előtt a magyarok 40–36-ra vezettek, Battai pedig magabiztos vívással megőrizte a különbséget, és a magyar női alakulat végül négy tus különbséggel nyert Kína ellen. A magyarok 2022-ben és 2023-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, míg Spiesz Anna először lett vb-győztes. Tavaly bronzéremmel zárt a magyar válogatott a Battai–Szűcs–Katona–Pusztai Liza összeállításban.

A Siklósi Gergely, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid, Koch Máté alkotta férfi párbajtőrcsapat a brazilokat nagy fölénnyel győzte le, majd a dél-koreaiakkal szemben ledolgozta az összecsapás első felében összeszedett hátrányát, végül viszont ráadástussal vereséget szenvedett, ezáltal a 9–16. helyért rendezett szakaszban volt érdekelt. Ezt követően a lengyelekkel vívtak a magyarok, és a mérkőzést végig irányítva, magabiztosan győztek. A kilencedik helyért a világranglista éllovasával, a franciákkal találkoztak, és egy tussal, 31–30-ra kikaptak.

A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett egyéniben Battai és a tőröző Dósa Dániel.

Eredmények: * női kard, csapatverseny, a 16 között: Magyarország–Azerbajdzsán 45–32; negyeddöntő: Magyarország–Japán 45–36; elődöntő: Magyarország–Franciaország 45–44; döntő: Magyarország–Kína 45–41; a vb végső állása: 1. Magyarország, 2. Kína, 3. Franciaország * férfi párbajtőr, csapatverseny, a 32 között: Magyarország–Brazília 45–19; a 16 között: Koreai Köztársaság–Magyarország 28–27; a 9–16. helyért: Magyarország–Olaszország 45–43; a 9–12. helyért: Magyarország–Lengyelország 35–25; a 9. helyért: Franciaország–Magyarország 31–30.