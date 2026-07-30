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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Fegyverszüneti kormány

2026. július 30., csütörtök, Belföld

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy „politikai fegyverszüneti” kormány megalakítása, ami azt jelentené, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül.

  • Fotó: Facebook / Kelemen Hunor
    Fotó: Facebook / Kelemen Hunor

A parlamentben nyilatkozó politikus tegnap elmondta, hogy a pártok kedden egyeztettek a rendkívüli ülésszakról, az elfogadásra váró törvénytervezetekről és a pénteki ülésnapról, amelyen három mezőgazdasági tárgyú tervezet kerül napirendre. Ezen a megbeszélésen a kormány­alakítás kilátásairól is szó volt. Kelemen szerint az egyik lehetőség egy év végéig működő átmeneti, széles többségű „fegyverszüneti” kormány lenne, amelyben a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL), a Szociáldemokrata Pártnak (PSD), a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek (USR) és az RMDSZ-nek is részt kellene vennie. A politikus úgy vélte, ezt a megoldást indokolják az orosz drónok sorozatos légtérsértései, a költségvetési problémák és az ország adósbesorolását értékelő hitelminősítők romániai jelenléte is.

Másik lehetőségként az RMDSZ elnöke a Sieg­fried Mureșan miniszterelnök-jelölt köré szerveződő kisebbségi kormányt említette, amelynek beiktatásához szükség lenne a PSD szavazataira. A harmadik változat szerinte egy Sorin Grindeanu vezette, szintén kisebbségi kormány lenne, de ezt egyelőre a PNL nem támogatja. „Negyedik változat nincs” – fogalmazott Kelemen Hunor.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-30 08:00 Cikk megjelenítése: 1072 Olvasóink értékelése: 4.5 Szavazatok száma: 8
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