Kedvezményes áfa

Döntő kamaraként elfogadta tegnap a képviselőház a törvénytervezetet, amely szerint szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást azok, akik 2025. július 31-éig előszerződést kötöttek.
A jelenlegi jogszabályok szerint augusztus elsejétől 9-ről 21 százalékra nő a lakások áfája. Az előszerződéssel rendelkező személyek számára azért hosszabbítják meg a határidőt, hogy ne érintse őket hátrányosan az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) elleni kibertámadás.
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